Bolu Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen öğrenciler Bolu Otogarı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla hem yollarda hem de otogarda yoğunluk oluştu. Uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyen üniversite öğrencileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte valizleriyle Bolu Otogarı'na geldi. Talha Aydeniz, bilet bulmakta zorlandığını belirterek, "Bileti zor buldum. Ben 200-250 lira bilet aldım. Sakarya'ya gidiyorum. Yaklaşık 10 gün kalacağım" dedi. - BOLU