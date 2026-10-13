Bolu Seben\'de imece pekmez kaynatmada Kaymakam Güngör kazan başına geçti

Bolu'nun Seben ilçesinde geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatan vatandaşlara, Kaymakam Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de eşlik etti.

Seben ilçesine bağlı Susuz köyünün Çatak Mahallesi'nde vatandaşlar, imece usulüyle geleneksel pekmez kaynatma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Seben Kaymakamı Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de katıldı. Kazanların başına geçen Kaymakam Güngör, vatandaşlarla birlikte pekmez kaynatma çalışmalarına katılarak geleneksel üretim sürecine eşlik etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Güngör, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek helal ve bereketli kazançlar diledi.