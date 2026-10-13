Bolu Seben\'de imece pekmez kaynatmada Kaymakam Güngör kazan başına geçti

Bolu Seben'de imece pekmez kaynatmada Kaymakam Güngör kazan başına geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Susuz köyü Çatak Mahallesi'nde imece usulü pekmez kaynatma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör katıldı; Güngör, kazan başında vatandaşlarla pekmez kaynattı.
Bolu'nun Seben ilçesinde geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatan vatandaşlara, Kaymakam Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de eşlik etti.
Seben ilçesine bağlı Susuz köyünün Çatak Mahallesi'nde vatandaşlar, imece usulüyle geleneksel pekmez kaynatma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Seben Kaymakamı Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de katıldı. Kazanların başına geçen Kaymakam Güngör, vatandaşlarla birlikte pekmez kaynatma çalışmalarına katılarak geleneksel üretim sürecine eşlik etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Güngör, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek helal ve bereketli kazançlar diledi.
Kaynak: İHA
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