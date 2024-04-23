Bolu Valisi Erkan Kılıç\'ın koltuğunu devrettiği öğrenci Talha Bozan, güvenlik ve spor konularında talimatlar verdi

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Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın koltuğunu devrettiği 4. sınıf öğrencisi Talha Bozan, güvenlik tedbirleri için İl Emniyet Müdürünü, okullardaki spor imkanlarının artırılması için Gençlik ve Spor İl Müdürünü telefonla arayarak talimatlar verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bolu Valisi Erkan Kılıç, makam koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Talha Bozan'a devretti. Makama oturma fırsatı verdiği için Vali Erkan Kılıç'a teşekkür eden çocuk Vali Talha Bozan, güvenlik tedbirleri için İl Emniyet Müdürünü, okullardaki spor imkanlarının artırılması için Gençlik ve Spor İl Müdürünü telefonla arayarak talimatlar verdi. Çocuklar ile bir süre daha sohbet eden Vali Kılıç, günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU