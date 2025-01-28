Bolu Yangını Sonrası Yangın Ekipmanlarına Talep Artışı ve Denetimler - Son Dakika
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Bolu Yangını Sonrası Yangın Ekipmanlarına Talep Artışı ve Denetimler

Bolu Yangını Sonrası Yangın Ekipmanlarına Talep Artışı ve Denetimler

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası yangın söndürme ekipmanlarına olan talep arttı. Kocaeli'de zabıta ekipleri, fiyat artışlarını önlemek için denetimler gerçekleştiriyor.

28.01.2025 10:24  Güncelleme: 10:25
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası yangın söndürme ekipmanlarına talep arttı. Kocaeli'de zabıta ekipleri, bu ekipmanların satışını denetleyerek fahiş fiyat artışlarının önüne geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını sonrası yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde fiyat artışlarının yaşandığı iddiaları üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, ekipler Kocaeli genelinde yangın önleme ekipmanları satan işletmelere yönelik yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışan zabıta ekipleri; yangın battaniyesi, yangın söndürücü sprey, duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını yangın öncesi ve sonrası dönemde karşılaştırarak, muhtemel fahiş fiyat artışlarını kontrol ediyor. Ekipler, tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Yangını Sonrası Yangın Ekipmanlarına Talep Artışı ve Denetimler - Son Dakika

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