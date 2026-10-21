Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülere manevi gelişim semineri düzenledi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin kişisel ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Kendimizi Tanıyalım" temalı seminer düzenlendi.

Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Müdürlüğün Manevi Rehberlik Biriminde görev yapan Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Evcin rehberliğinde gerçekleştirilen seminerde, bireysel farkındalık ve manevi değerler ön plana çıkarıldı.

Programda bireyin kendi yetenek ve değerlerinin farkına varması, öfke ve stres yönetimi, manevi değerlerin insan hayatındaki önemi ile toplumla uyum süreci ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Yükümlülerin büyük ilgiyle takip ettiği seminer, merak edilen soruların yanıtlandığı karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.