Boran-6 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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Boran-6 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Tamamlandı

Boran-6 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Tamamlandı

Foça'da düzenlenen Boran-6 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türkiye, ilk üç dereceyi kazandı. Yarışmaya 17 ülkeden 80 keskin nişancı katıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı birinci, Hakkari Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı ikinci, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üçüncü oldu. Tören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’nın katılımıyla yapıldı ve Türk savunma sanayiinin başarısı vurgulandı.

18.11.2024 10:48
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Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından Jandarma Asayiş Vakfı organizatörlüğünde düzenlenen Boran-6 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması tamamlandı. İlk üç derece Türkiye'nin oldu.

İzmir Foça'da Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen yarışmayla keskin nişancılığın öneminin algılanmasını sağlamak, mesleki bir kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini artırmak, uzman personel arasında Terörle Mücadele Harekatı kapsamında edinilen tecrübenin paylaşımını sağlamak amacıyla her yıl yapılıyor.

Bu yıl ilk defa ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ve nefes kesen yarışmaya, Türkiye ve 17 ülkeden toplamda 40 unsur ile 80 keskin nişancı katıldı. Yarışmada ilk üç dereceyi Türkiye'den katılan unsurlar kazandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı birinci, Jandarma Genel Komutanlığı (Hakkari Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı) ikinci, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı) üçüncü oldu.

Ödül töreni, Şehit Jandarma Teğmen Önder Sert Amfisinde yarışmacı, gözlemci ve katılımcılar ile birlikte yapıldı. Yarışma'nın birinci ikinci ve üçüncüleri ödülleri Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı tarafından verildi.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde ve Jandarma Asayiş Vakfı Organizatörlüğünde düzenlenen Yarışmanın Uluslararası alanda çok önemli rol üstelendiğini ifade eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, "Türk savunma sanayiinin yerli ve milli imkanlar ile üretilen yüksek teknoloji ürünü silahlar ve ekipmanlar ile dünya çapında büyük bir başarıya ulaştığını gururla ifade etmek isterim" dedi.

11-17 Kasım tarihleri arasında yapılan yarışma ödüllerin verilmesi ile tamamlanmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boran-6 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

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