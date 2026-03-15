Borçka Belediye Başkanı Orhan İftar Konuğu Oldu

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, ilçede bir aileye iftar ziyaretinde bulundu. İftar öncesi aileyle sohbet eden Orhan, eski ramazan gelenekleri üzerine konuştu.

Başkan Orhan, iftar dolayısıyla bir ailenin konuğu oldu. Orhan ve ev sahibi ailenin fertleri, iftar öncesinde sohbet etti.

"Eski ramazanlar iyi miydi?" sorusuna Borçkalı bir kadın, çocukluk anılarını anlatarak, "Ben küçükken annemler ramazan tutarlardı. Sahurda ben de yatağımdan bakardım. Beni de çağırsalar da kalksam diye düşünürdüm" dedi."

Orhan da kendi çocukluğunu hatırlatarak, sahurda babaannesine "Beni de çağırın" dediğini anlattı. Sohbet sırasında eski ramazan sofralarından da söz edildi. Orhan, "O zaman börek ve sinor yapılırdı. Selam olsun o güzel günlere" ifadelerini kullandı.

Sohbetin ardından Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve aile birlikte iftar yaptı.

"Amacımız şatafat değil, dayanışma"

Orhan, ramazan ayı boyunca belediyeye ait tesislerde her akşam beş çeşit iftar yemeğini uygun fiyatla vatandaşlara sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Beş çeşit yemeğin içinde ana yemeğimiz var; aynı zamanda yanında tatlımız ve salatamız da mevcut. Bu beş çeşit yemeği 280 liraya veriyoruz. Amacımız herkesin yiyebilmesini sağlamak ve bundan da kar gütmüyoruz. Aynı zamanda gün içerisinde iki iş insanının yapmış olduğu katkıyla her gün kuru fasulye, pilav ve kuru soğan söğüşü de veriyoruz. Amacımız burada dayanışma içerisinde, ekonominin çok zorlu geçtiği bu dönemde vatandaşlarımıza rahat bir şekilde, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanan bu yemekleri Borçka'mıza en uygun fiyatla sunmak."

Her gün burada elli ile yüz kişi arasında değişen bir katılım oluyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendi misafirleriyle gruplar halinde gelip iftarlarını açabiliyorlar. Zaman zaman alışılmış iftar çadırları da oluyor. Biz her yıl tüm Borçka'ya bir defaya mahsus yemek veriyorduk. Ancak artık ekonomik koşullar hem insanları hem de belediyeleri zorlamaya başladı. Bu açıdan daha ucuz ve herkesin ulaşabileceği şekilde günde en az beş çeşit yemek veriyoruz. Bu dayanışmayı ve ramazan ayının güzelliğini birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

Amacımız gösteriş değil, amacımız burada şatafat da değil. Buradaki amacımız, vatandaşın sade bir şekilde ulaşabileceği ve kendi ekonomisinin de rahatlıkla kaldırabileceği bir ortam sağlamak. Tabii komşu ülkelere baktığımız zaman, şu an gördüğümüz kadarıyla İslam ülkelerinde savaşlar var. Amerika'nın ve İsrail'in yaptığı bu zulmü lanetliyoruz, kınıyoruz. Ancak bu kadar savaşın olduğu bir ortamda bile insanlıktan uzaklaşmadan, dayanışmayla ve doğru çalışmayla, İslam dininin bize vermiş olduğu huzurla bir araya gelip bu güzellikleri birlikte yaşamak hepimizin görevi. Bunu yaşatmak ve devam ettirmek için de elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz."