Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: Borçka\'ya kültür merkezi kazandırmak istedik

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Borçka Belediyesi Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Borçka'da tiyatro festivali yaptık. Neden yaptık; bir farkındalık oluşturmak için yaptık aslında. Borçka'ya bir kültür merkezi kazandırmaktı amacımız. Hem sosyal kültürel etkinlikler yaparken tiyatro salonu, sinema salonu olmayan bir yerde bu etkinliklerini yaparken, bir anlamda da Borçka'ya nasıl bir kültür merkezi kazandırabiliriz diye düşündük" dedi.

Arvin Borçka Belediyesi Belediye Başkanı Ercan Orhan, görev süresi içerisinde yaptığı faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Orhan, "Kültür ve sanatı da Borçka'da hakim kıldık ve insanları zamanı geldi eğlendirdik, zamanı geldi düşündürdük, zamanı geldi mutlu ettik. İnsanlığın gelişimi adına da Borçka'nın gelişimi adına da; sosyal kültürel anlamda da gerçekten de büyük katkılar sunduk. Kitap çıkardık, altı ayda bir dergi çıkardık. Yani dokunmadığımız hiçbir alan kalmadı. İnşallah bundan sonra da Borçkalıyla en ufacık bir problemimiz olmaz" diye konuştu.

"SUYA ZAM YAPMAYACAĞIZ DEMİŞTİK VE SÖZÜMÜZDE DURDUK"

Ercan Orhan şunları söyledi:

"Bugün Borçka'nın en önemli sorunu alt yapı sorunuydu ve biz alt yapı sorunu tamamen bitirdik. Üst yapıyı tamamen bitirdik. Su konusunda özellikle çok büyük yatırım yaptık arıtma tesisini bitirdik ve 2,5 kilometre daha yukardan su aldık. Borçka'nın şu anda hem arıtma tesisi hem de şehir içi şebekesi konusunda en ufak bir problemi kalmış değil. 50 yıllık bu sorunları, 50 yıl daha Borçka'da su, alt yapı, üst yapı konuşulmayacak şekle getirdik. Bu bizim için son derece sevindirici ve Borçka için çok önemli yatırımdı ve birinci önceliğimizdi bu ve bu bizim siyasi hayatımıza da sebep olabilirdi ama biz bu işten başarıyla çıktık ve alnımızın akıyla Borçka'lının huzuruna rahatlıkla çıkabiliriz. Gerçekten de nerdeyse millet umudunu kesmişti ve biz bunların tamamını bitirmiş olduk. Biz Borçkalı hemşerilerimize şunu söyledik, suya zam yapmayacağız ta ki bütün bunları bitirinceye kadar dedik ve sözümüzde de durduk. Zam yapmadık ve inşallah gelecek döneme kadar da böyle bir çalışma düşünmüyoruz. Umarım Borçkalının da bu anlamda gönlünü yapmış olduk çünkü sağlıklı su verememiştik, alt yapı çalışmaları vardı, sular kesiliyordu ve bir sürü problemler yaşatmıştık vatandaşımıza. Artık köklü bir çözüm getirdik ve bu konuda da Borçkalının huzuruna alnımızın akıyla çıkacağız.

"KÜLTÜR SANATI DA BORÇKA'DA HAKİM KILDIK"

Ben Borçka'da doğdum ve burada büyüdüm. Ben şunu söylemek istiyorum; hiçbir zaman hiçbir kimseyi kendime rakip olarak görmedim, şu andan çok daha iyi yapabilirim demedim. Görev bilinci içerisinde ne yapabilirim, az parayla nasıl çok iş yapabilirizin hesabını da yapmaya çalıştık ve daha getirimli olabilir dedik. Evet, kent meydanını yaptık, alt yapıyı bitirdik, üst yapıyı bitirdik, bir kreş kazandırdık, bir kooperatif kurup dayanışma evini de açtık. Bunun yanında yolları genişlettik ve sadece en az üç kilometre duvar yaptık ve şehir içerisinde yol genişlettik ve bu bugüne kadar olan bir şey değildi ve bu trafik sorununa da biraz ilaç oldu. İnsanların araçlarını park edebileceği yerlerde doğdu. Bu anlamda sadece biz bunları değil, kültür ve sanatı da Borçka'da hakim kıldık ve insanları zamanı geldi eğlendirdik, zamanı geldi düşündürdük, zamanı geldi mutlu ettik. İnsanlığın gelişimi adına da Borçka'nın gelişimi adına da; sosyal kültürel anlamda da gerçekten de büyük katkılar sunduk. Kitap çıkardık, altı ayda bir dergi çıkardık. Yani dokunmadığımız hiçbir alan kalmadı. İnşallah bundan sonra da Borçkalıyla en ufacık bir problemimiz olmaz. Siyasal düşüncelerimizden çok Borçkalılık üzerinden, hemşehrilik üzerinden, arkadaşlık, dostluk üzerinden hareket ettik ve bu gerçekten Borçka'da bize bir ivme kazandırdı. Borçkalının insanı bize rahat ulaştı ve insanların kapısına rahat gidebildik. İyi ki de böyle yaptık ve bundan sonrada böyle yapmaya devam edeceğiz.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN TİYATRO FESTİVALİ DÜZENLEDİK"

Şimdi Borçka'da tiyatro festivali yaptık. Neden yaptık; bir farkındalık oluşturmak için yaptık aslında. Borçka'ya bir kültür merkezi kazandırmaktı amacımız. Hem sosyal kültürel etkinlikler yaparken tiyatro salonu, sinema salonu olmayan bir yerde bu etkinliklerini yaparken, bir anlamda da Borçka'ya nasıl bir kültür merkezi kazandırabiliriz diye düşündük. Sayın kaymakamımızın kendi talebiyle bir yer talep etmişti. Kütüphanenin Borçka'da yapılması isteniyordu, ben de şunu söyledim; ben de destek olayım hem kütüphane hem kültür merkezini bir arada yapabilir miyiz diye konuştuk ve bu halk nezdinde de, kaymakamlık düzeyinde de, devlet kademelerinde de karşılık buldu. Kaymakamımız bu konuda Borçka'da böyle bir çalışmalıda başlattı, projesini yaptırdı. Cumhurbaşkanlığından sanırım projesi de geçti ve umarım gelecek dönemlerde ve yeri belli edildi. Gelecek dönmelerde de kültür merkezi Borçka'ya kazandırılmış olacak. Bizde her türlü katkıyı vermek için çaba sarf edeceğiz."