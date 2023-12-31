Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz Naldöken Mahallesi\'nde Halk Buluşması\'na Katıldı

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Naldöken Mahallesi'nde gerçekleştirilen Halk Buluşması'na katıldı.

Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladığı ilk günden beri Bornovalılarla bir araya gelen, çocuklar, üniversiteli gençler, yaş almış yurttaşlar, kadınlar ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan projeler açıklayan Güney Temiz'in son durağı Naldöken Mahallesi oldu. Konuşması sırasında elektrik kesilmesi üzerine katılımcıların cep telefonlarının ışığı ile aydınlattığı salonda konuşmasına devam eden Güney Temiz, "Hayatımda hiçbir göreve, hiçbir mutluluğa kolay ulaşmadım bu da onlardan biri diye düşünüyorum" dedi.

"BORNOVA'YA BORCUM VAR"

"Kamu bilinci sorumluluğuyla İzmirlilere, İzmir'de yaşayan yurttaşlara faydalı olabilirdim ve bunun için çalışmaya başladım" diyen Temiz sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 yılında kamu bilinci sorumluluğuyla İzmir için bir şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Onun sorumluluğuyla hareket ettim. 'Benim Bornova'ya bir sorumluluğum var, Bornova bana hayatımı bahşetti' dedim. 'Devrimci bir mücadeleden gelerek bedel ödeyen babama borcum var, bunu ödemeliyim' diye düşündüm. Çocuğumun geleceği için kaygılanıyorsam, 'birçok çocuk var, bu çocuklar için adım atabiliriz, onların geleceği için bir şeyler yapabiliriz' dedim. Kendime bu görevi borç bildim, ödemeliyim dedim. Bana hayatımı bahşeden kapısından eşiğinden adımımı ilk attığım günden beri çok şey öğrendiğim Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci ilkeleri ışığında kendimi şekillendirdiğim partime borcum var. 'Bunların hepsini bu yerel seçimlerde ödeyebilirsin hadi Güney' dedim. Göreve geldiğimizde önceliğimiz her zaman halkımızın talepleri ve ihtiyaçları olacak, kuracağımız demokratik katılımcı yönetim mekanizmalarımızla halkımızın sesine kulak vereceğiz."

"ÇOCUKLAR, KADINLAR, YAŞ ALMIŞ YURTTAŞLAR VE GENÇLER BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Aile ekonomisine direkt ve dolaylı etkisi olacak kreş ve istihdam projelerini açıklayan Temiz, "Aileler için ne kadar büyük bir yük olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bildiğim için Bornova'mızda tüm mahalleleri kapsayacak şekilde kreşler açacağız. Buna şöyle bir hedef de koyduk; bu açacağımız kreşlerle Türkiye'de ilçe belediyesi anlamında en fazla kreşe sahip olan belediye olmak için elimizden geleni yapacağız. Bu bizim en büyük hedefimiz. Kreşe gidecek çocuklarımız bugün birer filiz. Onlara vereceğimiz eğitimle onların birer gür çiçek olma yolundaki serüvenlerine Bornova Belediyesi olarak çok büyük katkı sağlayacağız. Bu açacağımız kreşlerde kadın istihdamına öncelik vereceğiz. Tabii ki liyakat esasına bağlı kalarak, belirli bir eğitimden geçirerek ve dezavantajlı yurttaşlarımızı önceleyerek, ekonomik anlamda sıkıntılı olan yurttaşlarımızı önceleyerek, bu çocuklarımızı yetiştireceğiz. Bizim en büyük hayalimiz olan projede istihdam alanı yarattığımızda oralarda ablalarımız, annelerimiz kadınlar çalışacak. Bizim temel ilkemiz bu olacak. Çocuklar, kadınlar, yaş almış yurttaşlar ve gençler bizim önceliğimiz" diye konuştu.