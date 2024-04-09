Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hizmet sözü verdi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'da 5 yıl boyunca halkımız için en güzel hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız" dedi
İzmir'de Bornova Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi ilk olağan toplantısı Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Başkan Eşki, "Bornova'da 5 yıl boyunca halkımız için en güzel hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Bunu tüm meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla uyum içinde yapacağımıza inanıyorum" dedi.
CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu'nun da katıldığı ilk toplantıda Meclis Başkan Vekilleri, Encümen Üyeleri, Divan Katipleri ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlendi. Toplantıda 2023 yılı Bornova Belediyesi Faaliyet Raporu da oybirliğiyle onaylandı.
Meclis Başkan Vekilliği'ne Barbaros Taşer asil, Sait Tatlı da yedek olarak seçildi. Belediye Encümeni Ali İhsan Bayar, Ahmet Tokem ve Erol Mutlu olarak belirlenirken, Melek Kartal, Tansel Ertürk ve Levent Taşer ise Divan Katibi oldu.
Diğer komisyonlar ve seçilen üyeler şu şekilde belirlendi:
Plan ve Bütçe Komisyonu: Cem Arıkan
Ahmet Tokem
Melek Kartal
Akın Dalgıç
Ercan Tekin
İmar Komisyonu: Mehmet Sayın
Mehmet Barış Aysal
Recep Çakmakçı
Selma Kısa
Sait Tatlı
Hukuk Komisyonu: Tansel Ertürk
Talat Aslan
Hüseyin Ekin
Levent Taşer
İsmail Bedir
Çevre ve Sağlık Komisyonu:
Ali İhsan Bayar
Sabri Çam
Nihat Yağbasan
Emel Dalkıran
Veysel Karani Batı
Sosyal Hizmetler Komisyonu:
Göksel Ceviz
Rıfat Efe
Hüseyin Alyüz
Levent Taşer
Adem Kasacı
Esnaf Komisyonu: Samet Dikilitaş
Sabri Çam
Nihat Yağbasan
Musa Çevik
Osman Zeki Özkebepçı
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu:
Melek Kartal
Şebnem Türe
Yağmur Yurdakul Özkan
Selma Kısa
Emel Dalkıran
Kent Yenileme Komisyonu: Mehmet Sayın
Tansel Ertürk
Duygu Bölük
Osman Zeki Özkebapçı
Veysel Karani Batı
Ulaşım Komisyonu: Talat Aslan
Rıfat Efe
Ali İhsan Bayar
Ahmet Mutlubaş
Ramazan Özdemir
Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonu: Mehmet Barış Aysal
Erol Mutlu
Göksel Ceviz
İsmail Bedir
Ramazan Özdemir
Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonu: Tansel Ertürk
Rıfat Efe
Sabri Çam
Musa Çevik Adem Kasacı
Gençlik ve Spor Komisyonu: Samet Dikilitaş
Hüseyin Alyüz
Göksel Ceviz
Ahmet Mutlubaş
Adem Kasacı
Tarım ve Kooperatif Komisyonu:
Hüseyin Ekin
Talat Aslan
Rıfat Efe
Veysel Karani Batı
Ramazan Özdemir
Kent Riskleri ve Doğal Afetler Komisyonu: Hüseyin Ekin
Nihat Yağbasan
Göksel Ceviz
Emel Dalkıran
Ramazan Özdemir
Ege Belediyeler Birliği:
Şebnem Türe (Asil)
Osman Zeki Özkebapçı(Yedek)
Kıyı Ege Belediyeler Birliği: Yağmur Yurdakul Özkan(Asil)
Melek Kartal(Asil)
Sait Tatlı(Asil)
Şebnem Türe(Yedek)
Duygu Bölük(Yedek)
İsmail Bedir (Yedek)
Tarihi Kentler Birliği: Duygu Bölük(Asil)
Akın Dalgıç(Yedek)
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