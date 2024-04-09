Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hizmet sözü verdi

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'da 5 yıl boyunca halkımız için en güzel hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız" dedi

İzmir'de Bornova Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi ilk olağan toplantısı Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Eşki, "Bornova'da 5 yıl boyunca halkımız için en güzel hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Bunu tüm meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla uyum içinde yapacağımıza inanıyorum" dedi.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu'nun da katıldığı ilk toplantıda Meclis Başkan Vekilleri, Encümen Üyeleri, Divan Katipleri ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlendi. Toplantıda 2023 yılı Bornova Belediyesi Faaliyet Raporu da oybirliğiyle onaylandı.

Meclis Başkan Vekilliği'ne Barbaros Taşer asil, Sait Tatlı da yedek olarak seçildi. Belediye Encümeni Ali İhsan Bayar, Ahmet Tokem ve Erol Mutlu olarak belirlenirken, Melek Kartal, Tansel Ertürk ve Levent Taşer ise Divan Katibi oldu.

Diğer komisyonlar ve seçilen üyeler şu şekilde belirlendi:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Cem Arıkan

Ahmet Tokem

Melek Kartal

Akın Dalgıç

Ercan Tekin

İmar Komisyonu: Mehmet Sayın

Mehmet Barış Aysal

Recep Çakmakçı

Selma Kısa

Sait Tatlı

Hukuk Komisyonu: Tansel Ertürk

Talat Aslan

Hüseyin Ekin

Levent Taşer

İsmail Bedir

Çevre ve Sağlık Komisyonu:

Ali İhsan Bayar

Sabri Çam

Nihat Yağbasan

Emel Dalkıran

Veysel Karani Batı

Sosyal Hizmetler Komisyonu:

Göksel Ceviz

Rıfat Efe

Hüseyin Alyüz

Levent Taşer

Adem Kasacı

Esnaf Komisyonu: Samet Dikilitaş

Sabri Çam

Nihat Yağbasan

Musa Çevik

Osman Zeki Özkebepçı

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu:

Melek Kartal

Şebnem Türe

Yağmur Yurdakul Özkan

Selma Kısa

Emel Dalkıran

Kent Yenileme Komisyonu: Mehmet Sayın

Tansel Ertürk

Duygu Bölük

Osman Zeki Özkebapçı

Veysel Karani Batı

Ulaşım Komisyonu: Talat Aslan

Rıfat Efe

Ali İhsan Bayar

Ahmet Mutlubaş

Ramazan Özdemir

Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonu: Mehmet Barış Aysal

Erol Mutlu

Göksel Ceviz

İsmail Bedir

Ramazan Özdemir

Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonu: Tansel Ertürk

Rıfat Efe

Sabri Çam

Musa Çevik Adem Kasacı

Gençlik ve Spor Komisyonu: Samet Dikilitaş

Hüseyin Alyüz

Göksel Ceviz

Ahmet Mutlubaş

Adem Kasacı

Tarım ve Kooperatif Komisyonu:

Hüseyin Ekin

Talat Aslan

Rıfat Efe

Veysel Karani Batı

Ramazan Özdemir

Kent Riskleri ve Doğal Afetler Komisyonu: Hüseyin Ekin

Nihat Yağbasan

Göksel Ceviz

Emel Dalkıran

Ramazan Özdemir

Ege Belediyeler Birliği:

Şebnem Türe (Asil)

Osman Zeki Özkebapçı(Yedek)

Kıyı Ege Belediyeler Birliği: Yağmur Yurdakul Özkan(Asil)

Melek Kartal(Asil)

Sait Tatlı(Asil)

Şebnem Türe(Yedek)

Duygu Bölük(Yedek)

İsmail Bedir (Yedek)

Tarihi Kentler Birliği: Duygu Bölük(Asil)

Akın Dalgıç(Yedek)