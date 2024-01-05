Bornova Belediyesi 2023\'te Yeşil Alanları Artırmaya Devam Ediyor

Bornova Belediyesi 'Daha Yeşil Bornova' yaratma hedefiyle imza attığı önemli çalışmalara 2023 yılında da aralıksız devam etti. Parklar, yeşil alanlar ve ağaçlandırma sahaları artırıldı. İlçenin dört bir yanına iklime uyumlu bitkiler ekilerek farklı kent mobilyaları yerleştirildi. Çocuk oyun alanları yenilenirken, bazı parklara Bornovalı minikler için uçak temalı oyun grupları yerleştirildi.

Bornova Belediyesi, 2023 yılında ilçenin farklı noktalarında bulunan yaklaşık 1.928.331 metrekare alanı kapsayan 564 adet yeşil alan ve parkta hizmet verdi. Parkların, düzenli bakım onarım ve yenileme hizmetleri, gerçekleştirilirken, ilçeye 1 yeni park ve yeşil alan ile 3 ağaçlandırma sahası kazandırdı. 241 adet parkın yenileme ve revizyonu yapıldı. 1 parkın çocuk oyun alanı, kauçuk malzeme ile kaplandı. Bornova'nın 3 farklı noktasında toplam 4 bin 309 metrekarelik alan ise ağaçlandırılarak, yeşil alana dönüştürüldü.

SEVİMLİ UÇAKLAR PARKLARDA

Oyun alanlarında yapılan yenileme çalışmalarında çocukların eğlenceli vakit geçirdikleri alanlar daha estetik ve kullanışlı hale getirildi. İlk olarak Büyükpark içinde bulunan oyun alanına konulan uçak şekilli kaydıraklar Çamdibi Atatürk Parkı ve Yeşilova Mahallesi Muhtarlık ofisi arkasındaki parka da yerleştirildi. Bornovalı miniklerin ilgi odağı olan sevimli uçaklar çocukların en çok tercih ettiği oyuncak oldu.

AZ SU TÜKETİMİ

Parklardaki yeşillendirme çalışmalarında daha az su tüketen bitkilerin ekimi yapıldı.Pınarbaşı'nda bulunan Bornova Belediyesi Fidanlığı'nda üretilen lavanta, ateş dikeni, sarı papatya, Meksika petunyası, şimşir, kartopu, alev çalısı, taflan ve zakkum gibi iklimle uyumlu 10 bin 920 adet bitki ilçe geneline dikildi.

KENT MOBİLYALARI

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklarda kullanılan kent mobilyaları kendi imkanları ile üretiyor. 2023 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde 46 adet kent mobilyası üretimi yapıldı. Park ve yeşil alanlardaki elektrik tesisatları, aydınlatma ve sıhhi tesisatların bakım ve onarımlarına da daha hızla müdahale edebilir hale getirildi.

Ayrıca 2023 yılında 181 adet kamu kurumuna destek verilirken, okul, cami gibi kamu kurumlarına da park mobilyası, çocuk oyun grupları, ağaç budama gibi çeşitli yardımlarda bulunuldu.

PARKLAR DAHA KEYİFLİ HALE GETİRİLİYOR

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırarak, park ve yeşil alanları daha keyifli bir hale getirmek istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü standartlarının da üzerine çıkarılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14,1 metrekareye yükselttik. 2023 yılında da yeşil alan çalışmalarımız devam etti. İlçemize yeni parklar kazandırırken, mevcut parklarımızı da çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için yeniledik ve yinilemeye devam ediyoruz"dedi.