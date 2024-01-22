Bornova Belediyesi Çocuk Aktivite Merkezlerinde Karne Heyecanı

Bornova Belediyesi'nin çocuk aktivite merkezlerindeki çocuklar karne heyecanı yaşadı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan minik Bornovalılar için tören düzenlendi. Tüm öğrencilerin iyi bir tatil geçirmesini ve dinlenerek daha büyük bir enerjiyle yeni döneme başlamasını dileyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Birbirinden eğlenceli yarıyıl etkinlikleriyle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hem çocukların gelişimine katkı koymak hem de kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla açılan merkezlerde karnelerini alan çocuklar, müzik eşliğinde şarkı söyleyip dans etti. Hayatlarında ilk kez karne heyecanı yaşayan miniklere çeşitli hediyeler de verildi.