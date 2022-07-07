Bornova'da Türk ve Suriyeli Kadınlar, Mozaik Atölyesinde Buluştu - Son Dakika
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Bornova'da Türk ve Suriyeli Kadınlar, Mozaik Atölyesinde Buluştu

07.07.2022 09:40
Bornova'da Türk ve Suriyeli Kadınlar, Mozaik Atölyesinde Buluştu

IOM- BM Göç Kuruluşu Mobil Psikososyal Destek Takımı tarafından düzenlenen Mozaik Atölyesi,  Bornova Belediyesi Altındağ Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi ev sahipliğinde yapıldı. Türk ve Suriyeli kadınların birlikte katıldığı ve 7 hafta süren eğitimler sonunda ortaya çıkan eserler sergilendi.

IOM- BM Göç Kuruluşu Mobil Psikososyal Destek Takımı tarafından düzenlenen Mozaik Atölyesi,  Bornova Belediyesi Altındağ Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi ev sahipliğinde yapıldı. Türk ve Suriyeli kadınların birlikte katıldığı ve 7 hafta süren eğitimler sonunda ortaya çıkan eserler sergilendi.

Geçici koruma statüsünde bulunan kadınların Türkiye'de bulundukları süreç boyunca yaşayabilecekleri adaptasyon sorunlarını azaltmak, bir arada çalışarak birbirlerini tanıma fırsatı bulmasını sağlamak için düzenlenen etkinliğe, toplam 20 kadın katıldı. Atölyede, katılımcılara mozaik sanatı hakkında temel bilgilerle birlikte uygulamalı eğitimler de verildi. Kurs sonunda ortaya çıkan, tablo, kutu ve tepsi gibi tasarımlar düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

YORUMLAR
500
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova'da Türk ve Suriyeli Kadınlar, Mozaik Atölyesinde Buluştu - Son Dakika

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