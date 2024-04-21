Bornova Geleneksel Uçurtma Şenliği 23 Nisan\'da düzenlenecek

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Bornova Geleneksel Uçurtma Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda buluşturacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Geleneksel Uçurtma Şenliği'ne tüm Bornovalıları davet ederek, "31 Mart'ta Türkiye haritasını hep birlikte kırmızıya boyadığımız gibi, o gün de Bornova'da gökyüzünü bayrağımızın rengine hep birlikte boyayacağız" dedi.

Bornova Geleneksel Uçurtma Şenliği bu yıl da binlerce Bornovalıyı buluşturacak. Ücretsiz uçurtma dağıtımının da yapılacağı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek şenlik, 23 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Amfi Tiyatro önünde kurulacak sahnede DJ performansının yanı sıra sihirbaz ve kukla gösterisi ve bubble show ile çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlanacak. Bornova Belediyesi Çocuk Korosu da sahneye çıkarak konser verecek. Yüz boyama standları ve çeşitli oyun alanlarının kurulacağı alanda atölye etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Çocuklar için eğlenceli ikramların da hazırlandığı şenlikte gökyüzü uçurtmalarla şenlenecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenecek Bornova Geleneksel Uçurtma Şenliği'ne tüm Bornovalıları davet ederek, "31 Mart'ta Türkiye haritasını hep birlikte kırmızıya boyadığımız gibi, o gün de Bornova'da gökyüzünü bayrağımızın rengine hep birlikte boyayacağız. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur' diyen Ata'mızın izinde, Ulusumuza ait olan egemenliği gelecekte koruma görevini üstlenecek çocuklarımızın mutlu ve eğlenceli bir gün geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Görev süremdeki ilk milli bayramımızı büyük bir coşku içinde kutlayacağız" dedi.