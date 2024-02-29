Boş araziye bırakılan araç yanarak küle döndü, polis inceleme başlattı - Son Dakika
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Yerel

Boş araziye bırakılan araç yanarak küle döndü, polis inceleme başlattı

Antalya'nın Serik ilçesinde boş arazide bırakılan araç, yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç ile ilgili polis inceleme başlattı. Olay sonrası arazide yapılan incelemede aracın içinde kimse bulunamadı.

29.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:03
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Boş araziye bırakılan araç yanarak küle döndü

itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç ile ilgili polis inceleme başlattı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde boş arazide bırakılan araç, yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç ile ilgili polis inceleme başlattı.

Olay Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide yanan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası polis ekipleri boş araziye bırakılan ve yanan araçta inceleme başlattı.

Yanan aracı gören ve itfaiye ekiplerine haber veren mahalle sakinlerinden Nasuh Kır, "Sağlık ocağına ilaçlarımı yazdırıp eve dönerken, arazide bir aracın yandığını gördüm. Hemen 112'yi aradım. İtfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Aracın içinde kimse yoktu. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu.

Boş araziye bırakılan araç yanarak küle döndü, polis inceleme başlattı
Kaynak: İHA

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