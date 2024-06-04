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Boş vakitlerini kursta geçiren üniversite öğrencileri yaptıkları ürünlerle mest etti

KASTAMONU - Kastamonu'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin kaldıkları yurtlarda aldıkları eğitimler neticesinde yaptıkları el emeği göz nuru ürünler açılan sergilerde beğeniye sunuldu. Öğrencilerin yaptığı ürünler ve sanat eserleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, halk eğitim merkezlerinin destekleriyle açılan kurslarda el sanatları, yağlı boya, taş baskı, tel kırma, iğne oyası, dantel eğitimi aldı. Yıl boyunca kentteki yurtlarda açılan 350 kursa 13 bin kursiyer katıldı. Öğrencilerin kurslarda aldığı eğitim neticesinde yaptıkları el emeği göz nuru eserler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Kastamonu Saray Hamamı Sergi Salonunda açılan "Öğrencinin El Emeği" sergisinin açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fahrettin Şenoğlu ile kurs öğretmenleri ve kursiyerler kesti.

Açılışın ardından Vali Yardımcısı Kılınç, beraberindeki heyet ile birlikte öğrencilerin yaptığı ürünlerinin yer aldığı stantları gezdi. Stantlarda bulunan ürünler ve eserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri açısından yaptıkları bu çalışmaları bizlerde çok önemsiyoruz"

Emeği geçen kursiyer ve öğrencilere teşekkür eden Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, "Hakikaten hepsi çok güzel çalışma, başarılı olmuş. Gençlerimizin hem kendilerini geliştirmeleri açısından hem boş vakitlerini bu şekilde verimli değerlendirmeleri anlamında hem de üretebilme adına ortaya konulmuş olan bu çalışmaları doğrusu bizlerde çok önemsiyoruz. Bundan sonra da bu ve buna benzer çalışmaların her zaman destekçisi olacağız. Bu çalışmaların devam etmesini dilerim" dedi.

"350 faaliyette 13 bin öğrencimiz kurslara katıldı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise kurslara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydederek, "Kastamonu Üniversitesi'nde okuyan, Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla açtığımız kurslarımıza resim, ebru, yağlı boya, filografi, geri dönüşüm gibi birçok alanda açılan kurslarımıza, kursiyerlerimizin öncülüğünde birçok öğrencimiz katıldı. Kastamonu genelindeki yurtlarda kalan öğrencilerimize toplam 350 faaliyette 13 bin öğrencimiz bu faaliyetlere katıldı. El sanatları alanında yaptığımız sergimizin bugün burada açılışını yaptık ve geniş bir katılımla öğrencilerimizin eserlerini bugün burada sergiledik. Öğrencilerimiz üniversitede okumak için geldiklerinde kredi yurtları onların bir evi konumunda oluyor. Gerek oradaki idarecilerimiz, yurt yönetim memurlarımız, eğitimcilerimiz ve EYS kapsamında açtığımız kurslarla öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, vakitlerini değerlendirebilmek, el sanatları alanında onları geliştirebilmek amacıyla açtığımız bu kurslara geniş bir katılım oluyor." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin yapmış oldukları 80 civarında eserimizi sergiliyoruz"

Resim öğretmeni Gizem Yılmaz da, "Aktif olarak 60 civarında öğrencim bulunuyor. Ekstra çıkan tablolarımızda var ama şu anda 80 civarında eserimizi sergiliyoruz. Hepsi yağlı boya üzerine, soyutlama, sanat gibi çalışmalarımız oldu. Yağlı boyayı resimler üzerinden yaptık. Gerçekçi tablolar yaptık. Amacımız öğrencilerimizin boş zamanlarında kendilerini rahatlatmaları, hobi amaçlı el becerisi edinmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz, el sanatını bir sonraki nesle aktarmak için bilgi ve beceri sahibi oluyorlar"

El sanatları usta öğreticisi Emine Bekiroğlu da "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız olan taş baskıyı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için kurslar veriyoruz. Hem kursların öğrencilerimize motivasyonları noktasında çok faydası oluyor hem kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için faydası oluyor ayrıca ileriye yönelik el sanatını kendileri de bir sonraki nesle aktarmak için bu konuda bilgi ve beceri sahibi oluyorlar. Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bu fırsatı öğrencilerimize tanıdıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurs, hem geri dönüşüme kazandırılması gereken ürünleri değerlendirmek hem de okulun stresini atmama yardımcı oluyor"

Açılan kurslarda eğitim alan Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Eda Nur Algan, "Arta kalan zamanlarımda kursa gelerek el işi yaptım. Görmüş olduğunuz ürünü de kravatlardan birleştirdim ve dikiş makinesi ile diktim. Kravatlardan renkli bir çanta yapmış oldum" dedi.