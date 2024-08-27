Boşanma Aşamasındaki Kadın Eş Tarafından Öldürüldü

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Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi Senem Kıvrık (40), son yolculuğuna uğurlandı. Kıvrık'ın tabutunu kadınlar taşıdı.

Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde Muhittin Kıvrık (43) ile boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada zanlı, eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem Kıvrık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ormanda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince zanlının ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Drone destekli aramalar sonucu zanlı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhitten Kıvrık, nöbetçi mahkemede ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrıldığı öğrenilen Kıvrık hakkında, 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öne sürüldü.

Senem Kıvrık'ın tabutu, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak taşındı.