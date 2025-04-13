Boyabat\'ta Umre Ödüllü Bilgi Yarışması

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite ve lise öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Boyabat İlçe Müftülüğü koordinesinde, Boyabat Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Yarışmacılar lise kategorisinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınlarından 'Diyanet İşleri Başkanlığı Temel Dini Bilgiler' ve 'Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz' isimli eserlerden, üniversite kategorisinde ise 'Diyanet İslam İlmihali' ve 'Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz' isimli eserlerden sorumlu tutuldu.

Yarışma öncesi açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, yarışmaya katılan tüm gençlere başarılar dileyerek, "Bu tür etkinlikler gençlerimizin manevi gelişimi açısından çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Yarışma sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten bir ay sonra açıklanacak. - SİNOP