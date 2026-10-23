Boyu uzun diye okula gönderilmeyen 75 yaşındaki Şükriye Koç, hâlâ el işi örüyor - Son Dakika
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Boyu uzun diye okula gönderilmeyen 75 yaşındaki Şükriye Koç, hâlâ el işi örüyor

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Sivas'ta yaşayan 75 yaşındaki Şükriye Koç, boyu uzun olduğu gerekçesiyle babası tarafından okula gönderilmedi ve 9 yaşında halı dokumacılığına başladı. İnönü Bulvarı'nda tezgahında el işi ürünler örüp satan Koç, 11 ameliyata rağmen kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlıyor.

Sivas'ta yaşayan 75 yaşındaki Şükriye Koç, boyu uzun olduğu için babası tarafından okula gönderilmedi. Kardeşlerinin hepsi okuyan Koç, küçük yaşta babası vefat edince ailenin geçim yükünü üstlenip dokuma ve örgü işleri yaparak geçimini sağladı.

Sivas kent merkezinde şehrin en işlek bölgesi olan İnönü Bulvarı'nda farklı el işi ürünleri örüp satarak geçimini sağlayan 75 yaşında ki Şükriye Koç, yarım asırdan fazla süren hayat mücadelesini bırakmıyor. 9 yaşında halı dokuma işiyle başlayan çalışma hayatına el işi örerek devam eden Koç, yaşadığı birçok rahatsızlığa rağmen geçimini sağlamaya devam ediyor. Kaldırım üzerinde bulunan tezgahında bebek hırkası, patik, lif, yelek gibi ürünleri hem örüp hem satıyor. Evde duramadığını tezgahta çalışırken rahatladığını söyleyen Şükriye Koç, kimseye muhtaç olmadan kendini geçindirdiğini ifade etti.

Yaptığı el işi ürünlerin bazen satıldığını bazen satılmadığını belirten Koç, "Ben tek yaşıyorum. Çok hastalık atlattım felç oldum, sırtımda demir var, bacağımda korse bağlı ve 11 kez ameliyat oldum. 9 yaşından beri bu işi yapıyorum öncesinde halı dokudum, kilim dokudum, yastık dokudum şimdi de el işleri yapıyorum. Okuma yazmam yok. Boyum uzun olduğu için babam 'Sen öğretmenlerden uzunsun niye okula gidiyorsun' dedi. O şekilde bırakmadılar, okula gidemedim" dedi.

"Çok şükür elim, kolum tutuyor bu şekilde geçiniyorum"

Babasını trafik kazasında kaybedince okula gitmeyip çalıştığını kaydeden Koç, "4 kardeşiz onların hepsi okudu diploma aldı ben okuyamadım. Kendim yapıyorum, kendim satıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Her zaman benim yanımda örgü çantam bulunur. Çok şükür elim, kolum tutuyor bu şekilde geçiniyorum. Bebek hırkası, bebek patikleri, kadın patikleri, erkek çorapları hepsini yapıyorum elimden geliyor. Burada lif yapıyorum ve satıyorum satılmazsa erkenden eve gidiyorum. Soğuk olduğu zamanlar gelmiyorum. Bu şekilde kendimi geçindirerek yaşıyorum. El işi daha sağlam ve sağlıklı makine işleri 1-2 sene kullanılırken el işleri 3-4 sene kullanılıyor. Yaptığım işlerden siparişte alıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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