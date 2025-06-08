Bozdağ Film Platoları'nda Tarihi Bayram - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozdağ Film Platoları'nda Tarihi Bayram

Bozdağ Film Platoları\'nda Tarihi Bayram
08.06.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Riva'daki Bozdağ Film Platoları, bayramda Osmanlı kültürünü ve lezzetlerini sundu.

Beykoz Riva'da, Avrupa'nın en büyük film platosu olan Bozdağ Film Platoları, bayramın ikinci gününde ziyaretçilerini Osmanlı tarihine açılan kapılarıyla büyüledi. Kuruluş Osman oyuncuları, nefes kesen at gösterileri ve Anadolu'nun zengin mutfağı eşliğinde unutulmaz bir bayram deneyimi yaşandı.

Avrupa'nın en büyük film platosu olarak bilinen Bozdağ Film Platoları, İstanbul Beykoz Riva'da, Osmanlı tarihinin canlı bir şekilde yeniden yaşandığı etkileyici bir mekan olarak öne çıkıyor. İnegöl Kalesi'nden Harzemşah Sarayı'na, Kayı Obası'ndan Marmaracık Kalesi'ne kadar birçok tarihi mekanın birebir replikaları, ziyaretçilere tarihte benzersiz bir yolculuk fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin en göz alıcı sahne gösterilerinden biri olan "Atların Destanı", uzman binicilerin akrobatik at performanslarıyla seyircileri büyüledi. Osman Bey ve Bala Hatun'un destansı hikayesi, platoda adeta tarihe hayat verdi. Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncuları Leya Kırşan (Fatma Hatun), Alma Terzic (Sofia) ve Asya Ağca (Halime) da ziyaretçilerle buluşarak, bayram coşkusunu hayranlarıyla paylaştı.

Yiyecek İçecek Direktörü Şef Hüseyin Bölük, Anadolu'nun geleneksel tatlarını "ressam paleti" konseptiyle sunuyor. Artan meyve ve sebzelerden hazırlanan yenilebilir sos ve püreler, ziyaretçilerin tabaklarını adeta sanat eserine dönüştürmesine imkanı tanıyor. Menülerde toyga çorbası, ayran aşı gibi yöresel çorbalar; muhammara, mutabbal, pancar taratoru, hurmalı yoğurt, tarhana cipsi ve kuru patlıcan-biber dolması gibi zengin Anadolu lezzetleri yer alıyor.

Ara sıcaklar, tarihi Anadolu geleneği "meydan silisliği" yöntemiyle kara kazanlarda servis ediliyor. Osmanlı mutfağının özel lezzeti vişne soslu Hasanpaşa köftesi menüde dikkat çekerken, imece usulüyle hazırlanan "kul aşı" yemeği de kültürel bir miras olarak sunuluyor.

Ziyaretçiler platoda geçirdikleri zamanı büyük bir memnuniyetle anlattı. İstanbul'dan Mustafa Çelik, "Tarihin içinde bayram geçirmek büyüleyiciydi. Gösteriler ve yemekler harikaydı." derken, Gönül Çelik, "Osmanlı kültürünü böylesine yakından görmek inanılmazdı, herkese tavsiye edeceğiz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen Berhan ve Aslıhan Durgun çifti, " Bremen'den geldik. At şovları ve atmosfer bizi çok etkiledi, mutlaka görülmeli" ifadelerini kullandı.

Endonezyalı turist Tamelia Flia, "Kendimi bir kraliçe gibi hissettim, çok özel bir deneyimdi." dedi.

Alman turist Ringlein Michael ise, "Buradaki misafirperverlik ve Türk halkının sıcakkanlılığı bizi çok etkiledi. Harika bir deneyim yaşadık" şeklinde konuştu.

Bayramda ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatan Bozdağ Film Platoları, tarih, kültür, sanat ve lezzeti bir arada sunan benzersiz bir mekan olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kuruluş Osman, Kültür Sanat, Etkinlikler, istanbul, Osmanlı, Kültür, Turizm, Sanat, Yerel, Riva, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdağ Film Platoları'nda Tarihi Bayram - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 16:35:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bozdağ Film Platoları'nda Tarihi Bayram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.