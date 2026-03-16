Bozdoğan Belediyesi\'nden Kadir Gecesi\'nde vatandaşlara ikram

Bozdoğan Belediyesi, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla ilçe genelinde cami önlerinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Bozdoğan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen program kapsamında, Kadir Gecesi için camilere gelen vatandaşlara ikramlar dağıtıldı. İlçe merkezindeki camiler başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen ikramlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ikram programında belediye ekipleri, gece boyunca cami çıkışlarında vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Vatandaşların Kadir Gecesini kutlayan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu mübarek gecede edilen duaların kabul olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN