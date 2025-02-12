Bozdoğan'da Esnaf Alım Gücünden Şikayetçi

Yerel

(AYDIN) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki semt pazarında esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü, satış yapamadıklarını dile getirdi. Pazarda ürünlerini satan bir vatandaş, "Çalışmazsam geçinemiyorum. Soğukta erkenden geldik biz bu pazara. Milletin alım gücü yok. Ispanağın kilosu 30 lira. Pahalı diyorlar. Ne olacak, evimize iki ayda bir yarım kilo et alıyoruz" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki semt pazarında esnaf, iş yapamamaktan dert yandı. Pazarcı esnafı, şunları söyledi:

"Millet düşünüyor. Vatandaş, acaba yetip yetmeyecek mi diye düşünüyor, bayağı sıkıntılı. Ekonomiyi şöyle özetleyebiliriz; çiftçi sıkıntıda. Çiftçi demek, karnımız doydu demek. Durum belli, anlıyorsun. Başka türlü anlatmamıza gerek yok. Herkes konuşuyor; demokrasi var ya, bir şey söylemek istemiyorum."

"Alamıyorsun, satamıyorsun. Alıcı bin pişman, alan bin pişman, satan iki pişman. Şu anda satılan mal tezgahta kaldı. Ben de emekliyim, bizim emeklilik yılımız çok güzel geçti. Bu sene de aile yılı, kadınlardan boşanmasak çok iyi. Daha ne olsun? Sıkıntıdan dişlerimizi sıkmaktan ağzımızda diş kalmadı."

"20 liraya havuç satıyorum. Bunun toplaması bile bu fiyat değil. Biz burada 15 liraya domates satıyoruz. Şu anda burada çiftçiye bu domatesin maliyeti 22-23 lira. Bu domatesin toplaması değil, bu para. Çiftçi ağlıyor şu anda, çiftçi bitmiş durumda."

"Diyanet İşleri bize 'fitre verilebileceğini' söylemiş, utansınlar"

"Biz peynir fiyatlarına zam yapmadık, vatandaş peynir alamıyor. Neden mi alamıyor? Durum belli, ekonomi. Daha önce peynir satıyorduk, şimdi ise peyniri satmak için çabalıyoruz."

"Biz ekmekparası bile kazanmıyoruz. Diyanet İşleri, bize 'fitre verilebileceğini' söylemiş, utansınlar. Emekliye verdiler bin lira, bin 500 lira. Diyanet İşleri diyor ki, 'emeklilere fitre zekat verebilirsiniz.' Ayıp değil mi, günah değil mi? Kendileri alsınlar 200 bin lira, 300 bin lira. Biz mührü basalım, onlar gelsinler otursunlar. Ondan sonra emekli böyle işte pazarlarda sürünüyor."

"Ekonomi nasıl belli değil mi? Ortalığın hali belli değil mi? Bak halimize. Bir kilo pancarın tohumuna biz 7 bin lira para veriyoruz. Kaç lira pancar? 20 lira, 25 lira. Çalışmazsam geçinemiyorum. Ben hiç memnun değilim. Soğukta erkenden geldik biz bu pazara. Milletin alım gücü yok. Ispanağın kilosu 30 lira. Pahalı diyorlar. Ne olacak, evimize iki ayda bir yarım kilo et alacağız."