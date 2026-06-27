Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat'tan veda mesajı - Son Dakika
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Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat'tan veda mesajı

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat\'tan veda mesajı
27.06.2026 15:46  Güncelleme: 15:48
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Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bilecik'in Yenipazar ilçesine atanması nedeniyle veda mesajı yayımladı. Görev süresince devletin sıcak ve adil yüzünü yansıtmaya çalıştığını belirten Polat, Bozdoğan halkından helallik istedi.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bilecik'in Yenipazar ilçesine atanması dolayısıyla görev yaptığı Bozdoğan'a veda mesajı yayımladı. Bozdoğan'da görev süresini tamamlayan Kaymakam Yunus Emre Polat, yayımladığı mesajda ilçe halkına teşekkür ederek helallik istedi.

Görev süresi boyunca devletin vatandaşlara karşı sıcak, adil ve güler yüzlü yaklaşımını hissettirmeye gayret ettiğini belirten Polat, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket etmeye; devletimizin sıcak, adil ve güler yüzünü siz değerli hemşehrilerime hissettirmeye gayret ettim. Kapımızı da gönlümüzü de her zaman herkese açık tuttuk, dertlerinize ortak olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Görev sürecinde destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Polat, "Başta Sayın Valimiz olmak üzere; Belediye Başkanlığımıza, yargı mensuplarımıza, tüm mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kadirşinas Bozdoğan halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Tayin sürecinin yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlarla birebir vedalaşamadığını ifade eden Polat, "Bizzat görüşüp vedalaşamadığım tüm kardeşlerimin affına sığınıyor, her birinizden helallik diliyorum" sözlerine yer verdi.

Yeni görev yeri olan Bilecik'in Yenipazar ilçesinde de kapısının Bozdoğanlılara açık olacağını belirten Kaymakam Polat, vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat'tan veda mesajı - Son Dakika

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