Bozdoğan Kaymakamlığı Logosu Yenilendi

Bozdoğan Kaymakamlığı logosunda değişikliğe giderek logosunu yeniledi.

Bozdoğan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, İçişleri Bakanlığı ve Aydın Valiliği'nin logoları doğrultusunda Bozdoğan Kaymakamlığı'nın da logosunun yenilendiği belirtildi. Bozdoğan'a özgü yöresel semboller yer aldığı eski logo yerine yenilenen logoda Türkiye haritası, zeytin dalı ve Atatürk siluetine yer verildi. - AYDIN