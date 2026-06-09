Bozdoğanlı muhtarlardan \'kırsal mahalle statüsü\' talebi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki 45 adet mahallenin 'kırsal mahalle' olarak belirlenmesi için başlatılan süreç devam ederken, Büyükşehir Meclisi sonrasında açıklama yapan Bozdoğanlı muhtarlar "Kırsal mahalle olarak kalmak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Yasası gereği merkez mahalle statüsünde sayılan köylerin yeniden 'kırsal mahalle' statüsüne alınmasını talep eden Bozdoğanlı muhtarlar bugün Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katıldı. Köylerinin eskisi gibi kırsal mahalle olarak kalmasını isteyen muhtarlar konuyla ilgili süreç başlattı. Geçtiğimiz aylarda dilekçelerini sunan ve Bozdoğan Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen talep, görüşülerek karara bağlanması için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen kırsal mahalle düzenlemesiyle ilgili gündem maddesi, detaylı değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Komisyon raporunun ardından önümüzdeki talep Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yeniden görüşülerek karara bağlanacak.

Muhtarlar süreci yakından takip etti

Bozdoğan'dan merkez ilçe Efeler'e gelen 30 muhtar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılarak süreci yakından takip etti. Kırsal mahalle statüsünün yeniden kazanılması için yürütülen çalışmaları destekleyen ve meclis toplantısı sonrasında açıklama yapan muhtarlar, kararın bir an önce olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Mahalle muhtarları adına konuşan Kılavuzlar Mahallesi Muhtarı Kemal Özcan; "Biz, merkez dışında kalan mahallelerin merkez mahalle olarak değil de kırsal mahalle olarak kalmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız köylere bir hak tanıdı. Biz de bu haktan yararlanmak için Bozdoğan Belediyesi'ne dilekçelerimizi sunduk. Bozdoğan Belediye Meclisi'nden geçti. Şu anda da Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. İmar Komisyonu'na sevk edildi. İmar Komisyonu'ndan tekrar meclise gelecek. Bize artıları var. Su ücretinde, emlak vergisinde yüzde 75 indirim olacak. En önemli avantaj ise şu. Biz köylü çocuğuyuz. Her evimizin altında hayvanımız var. Yarın dışarıdan gelen bir kişi, 'hayvan kokusundan rahatsız oluyorum' dediği zaman, dilekçe verdiği zaman, biz bu hayvanları yerleşim yeri alanı dışarısına çıkarmak zorundayız. Merkez mahallelerde nasıl oluyorsa köylerde de o seviyede. Bu yüzden talebimiz kırsal mahalle kalmakta" dedi. - AYDIN