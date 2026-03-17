Bozgeyik: "Çanakkele ruhu bugün de milletin birlik ve beraberliğine güç veriyor"
Bozgeyik: "Çanakkele ruhu bugün de milletin birlik ve beraberliğine güç veriyor"

17.03.2026 10:27
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale'nin milletin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve iman gücünü tüm dünyaya gösteren eşsiz bir destan olduğunu vurguladı.

Bozgeyik, 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletimizin birlik, inanç ve fedakarlıkla yazdığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Çanakkale'de sergilenen azim ve kararlılığın, Türk milletinin istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Çanakkale, milletimizin vatanı, bayrağı ve mukaddes değerleri uğruna canını ortaya koyduğu, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir kahramanlık destanıdır. Aziz şehitlerimizin fedakarlığı, ecdadımızın iman dolu mücadelesi ve sarsılmaz iradesi sayesinde bu topraklar bize ebedi vatan olmuştur. Bugün de aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ecdadından aldığı ilhamla güçlü, bağımsız ve müreffeh bir gelecek inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Çanakkale'de ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu, bugün de milletimizin en büyük gücü olmaya devam etmektedir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Emanet ettikleri bu kutsal vatanı aynı kararlılıkla korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
