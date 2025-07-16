Bozkır\'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri

Konya'nın Bozkır ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi gazilerinden Bozkırlı Albay Aziz Yılmaz'ın ailesine bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. 15 Temmuz gazisinin ailesi yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devlet yetkililerine ve katılımcılara teşekkür etti. - KONYA