Konya'nın Bozkır ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hazırlayan Bozkırlılar Vakfı aşevi günlük 120 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıyor.

Bozkırlılar Vakfı Bozkır Temsilcisi Abdullah Keleş, ilçede aşevi olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Diğer faaliyetlerin yanında haftada 6 gün günlük 3 çeşit yemek veriyoruz. İhtiyaç sahiplerinin evlerine gidip yemekleri teslim ediyoruz. Burada yemek isteyenler de gelip yiyebiliyorlar, yan tarafta yemek salonumuz var. Allah razı olsun hayırseverlerimizin desteğiyle ayakta duruyoruz. Faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Sadece Bozkır merkezdeki ailelerin evlerine değil, köylere de yemek gönderiyoruz. Köylerden gelen ihtiyaç taleplerini geri çevirmiyoruz, elimizden geldiğince servislerle ulaştırıyoruz. Günlük olarak hizmet verdiğimiz insan sayısı yaklaşık 120-140 kişi arasında değişiyor. Bölgemiz genel olarak yaşlı bir nüfusa sahip olduğu için daha çok yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. Kimsesi olmayan ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sadece yemek vermekle kalmıyor; evine gittiğimiz zaman çarşıdaki işlerini de görüyor, yardımcı oluyoruz. Yani bir bakıma onların eli, ayağı oluyoruz" dedi.

İlçeye bağlı Kayapınar Mahallesinden gelen ve Bozkır Devlet Hastanesinde diyalize giren Mehmet Koçak, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koçak, aşevinden yemek aldığını belirterek, teşekkür etti.