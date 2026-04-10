Sinop'ta Bozuk Yollara Patates Ekerek Tepki Gösteren Vatandaş: "Elinde Fidesi Olan, Patatesi Olan Varsa Gelsin, Eksin"

10.04.2026 16:41  Güncelleme: 18:38
Sinop'un Türkeli ilçesinde Utku Çelik, bozuk yolları protesto etmek amacıyla çukurlara toprak doldurup patates ekti. Çelik, ihtiyaç sahiplerini patates ekmeye davet etti.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan Utku Çelik, ilçedeki bozuk yollara dikkat çekmek için çukurlara toprak doldurarak patates ekti.  Çelik, "Elinde fidesi olan, patatesi olan varsa gelsin. İhtiyacı olan eksin. Bol bol tarlamız var, tarlamız geniş. Herkes ekecek bağ, bahçe yeri var. Sıkıntı yok. Patateslerimiz de burada. Belediye size iyilik yapıyor. Adamlar mahsus yapmıyorlar işte patates ekeceğiz diye" dedi.

Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi'nde ikamet eden Utku Çelik, uzun süredir Türkeli Belediyesi tarafından onarılmayan bozuk yollara yaptığı eylemle dikkat çekti. Yolun ortasında oluşan derin çukurları toprakla dolduran Çelik, sembolik olarak patates ekimi gerçekleştirdi. Utku Çelik, şöyle konuştu.

"Tümerkan Mahallemize patates ekiyoruz. Elinde fidesi olan, patatesi olan varsa gelsin. İhtiyacı olan eksin. Bol bol tarlamız var,  tarlamız geniş. Herkes ekecek bağ, bahçe yeri var. Sıkıntı yok. Patateslerimiz de burada. Belediye size iyilik yapıyor. Adamlar mahsus yapmıyorlar işte patates ekeceğiz diye. Patates ekeceğiz bundan sonra."

Kaynak: ANKA

