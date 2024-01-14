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Bozüyük Belediye, Bilecik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Bozüyük Belediye, Bilecik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de yer alan Bilecik Belediyespor Kulübü'nü 3-1 yenerek galibiyetini kutladı. Maçı izlemeye gelenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl de yer aldı ve polis ekipleri tarafından önlem alınan karşılaşmada tatsızlık yaşanmadı.

Bozüyük Belediye, Bilecik Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti
14.01.2024 - 22:08,
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- Bozüyük Belediye, Bilecik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

BİLECİK - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında oynadığı Bilecik Belediyespor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Tempolu geçen müsabakada Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları rakibine karşı üstünlük göstererek maçı 3-1 kazandı. Müsabakanın ardından Bozüyüklü kızlar galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maçı izlemeye gelenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl yer aldı. Bozüyüklü taraftarlar ise takımını destek vermek için salona akın etti. Polis ekipleri tarafından önlem alınan karşılaşmada tatsızlık yaşanmadı.

Kaynak: İHA
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