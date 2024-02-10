Bozüyük Posta Güvercini Yarışları Kupa Töreni

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Bozüyük Posta Güvercini Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 'Posta Güvercini Yarışları'nın kupa töreni yapıldı. Törene, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da katıldı.

Bozüyük, Bursa, Kütahya ve Eskişehir'den gelen katılımcıların da yer aldığı 'Posta Güvercini Yarışları'nda dereceye giren 60 kişiye kupaları Bozüyük Yeşilkent Ütopya Düğün Salonu'nda yapılan kupa töreniyle takdim edildi.

Törende konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen değerli misafirlerimiz; burada sizlerle birlikte olmaktan hem gurur hem onur duyuyorum. Bende çocukluğumda güvercin seven, güvercin yetiştiren ama sizin gibi posta güvercini değil süs güvercinlerine çok zaman ayırmış bir arkadaşınızım. Onun için böyle günlerde sizlerin değerini, yaptıklarınızı, çabalarınızın değerini çok iyi biliyorum. Önümüzdeki yıllarda da yine böylece birlikte oluruz inşallah."

Başkan Bakkalcıoğlu, yarışlarda derece alan herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Törende Dernek Başkanı İrfan Meriç, Başkan Bakkalcıoğlu'na yarışmaya sağladığı katkı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Dereceye giren yarışmacılar kupalarını Bakkalcıoğlu'nun elinden alırken, yarışmada ikinci olan Dernek Başkanı Meriç'e kupasını Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu verdi.