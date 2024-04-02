Bozüyük\'te İkinci İnönü Zaferi\'nin 103. yıl dönümü anma programları düzenlendi

İkinci İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle Bozüyük'te Metristepe Zafer Anıtı ve Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.
Öğlen saatlerinde Metristepe Anıtı'nda başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'ne geçildi. Buradaki program protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Öğrenciler tarafından anma günü ile ilgili şiirler okundu. Programda daha sonra konuşma yapan Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal "İkinci İnönü zaferi, kurtuluş yolunda umutları canlandırıp milletimize moral verirken nihai zafere ulaşmanın yolunu açmıştır. 'Geçmişini bilmeyenlerin geleceği olmaz' özdeyişinin ışığında bize düşen görev, yaşanan fedakarlıkları yeni nesillere aktararak bu ruhun ve şuurun yaşamasını sağlamaktır. Dün Çanakkale'de olduğu gibi Afrin'de, El-Bab'da, Kandilde Devletimizin bekası için aynı kararlılık ve duygularla mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak üzerimize düşen görevi yapmayı bir borç biliriz" dedi.
İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan'ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi İnönü Savaşlarında "yalnızca düşman değil, milletin maküs talihi de yenilmişti." Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk ışığı doğmuş ve temeli İnönü Savaşları'nda atılmıştır. Bu temelin harcı İnönü Savaşları şehitlerinin kanıyla sulanmıştır. Dumlupınar'daki büyük zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşının tüm aşamaları büyük bir destandır. Bugün batı emperyalizminden ve doğu bağnazlığından arınmış, çağdaş, uygar, laik bir devletimiz varsa, bu topraklarda özgür yurttaşlar olarak yaşıyorsak, şu vatanı çeviren denizlere bizim diye bakabiliyorsak ve hatta nefes alabiliyorsak, hepsini öncelikle şu an üstünde durduğumuz bu toprakları kanlarıyla sulamış ve Kurtuluş Savaşında yurdun her yerinde canını vermiş yüce şehitlerimize borçluyuz. Bütün bu başarıların kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, İnönü Savaşları cephe komutanı İsmet Paşa'ya ve onların yanında yer alan bütün yol ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizin hepsini minnet ve rahmetle anıyorum."
Başkan Bakkalcıoğlu'nun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, İnönü Savaşları ile ilgili bilgi vererek zaferin önemini anlattı. Son olarak Bilecik Valisi Şefik Aygöl söz alarak 2. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için canını siper etmiş binlerce kahraman şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle andı. Programın devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitlerimizin ruhu için dualar edildi. Şehitlik ziyaret edilerek öğrencilerle birlikte şehitliklere karanfil bırakıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından Şehitlik Defteri imzalandı.
Törenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bozüyük'te İkinci İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü anma programları düzenlendi - Son Dakika
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