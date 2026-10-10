Bozüyük\'te apartmanın 3. katındaki yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi

Bozüyük'te meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve diğer dairelere sıçramadan söndürme çalışmalarını tamamladı.

Yangın sırasında dairede bulunan anne ve oğlu kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken dumandan etkilendi. Ekipler, dairede mahsur kalan kediyi de kurtararak solunum cihazıyla temiz hava verilmesini sağladı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.