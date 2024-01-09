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Bozüyük'te beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika
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Bozüyük'te beklenen kar yağışı başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, meteorolojiden yapılan tahminler sonrası beklenen kar yağışı başladı. İlçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından kar yağışı devam etti. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte ilçedeki araçlar ve parklar karla kaplandı. Vatandaşlar uzun süredir bekledikleri kar yağışından memnun oldu.

09.01.2024 - 19:16,  Güncelleme: 19:17
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Bozüyük'te beklenen kar yağışı başladı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimler beyaza büründü.

Meteorolojiden yapılan tahminler sonrası kar yağışı başladı. İlçede sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar kesintisiz süren yağmur sonrası yağış kar şeklinde devam etti. Hissedilir derecede hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan kar yağışı yüksek kesimler beyaz örtüsüyle kaplandı. İlçedeki park halinde duran araçların üzeri karla kaplandı. Uzun süredir beklenen kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Bozüyük\'te beklenen kar yağışı başladı
Kaynak: İHA
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