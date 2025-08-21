Bozüyük\'te Çocuklar için Sünnet Düğünü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesi'nde, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için sünnet düğünü düzenlendi.

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve eşi Deniz Yılmaz, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım katıldı. Protokol üyeleri etkinlik boyunca çocuklarla Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocuklar gönüllerince eğlenirken, protokol üyeleri de bu özel günde onların mutluluğuna ortak oldu.

Sünnet düğününde konuşan Vali Sözer, "Çocuklarımızın hayatında unutulmaz bir hatıra olarak kalacak bu özel günde onların sevincini paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Devletimizin şefkat eli her zaman onların üzerinde olacak" dedi. - BİLECİK