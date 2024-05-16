Bozüyük\'te Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kasımpaşa Camii bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, hacı adayları ve aileleri katıldı. Müftü Ölmez, "Kutsal topraklara ibadetlerini gerçekleştirmek üzere ayak basacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Hacı adayımızın sağlıklı bir şekilde gidip gelmesi tek temennimiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Hacca gitmek, Kabe'ye yüz sürmek, orada secde etmek, tavaf yapmak, Merve ise Safa'nın arasında say etmek. Hele ki Arafat'ta vakfeye durmak günahlarımızdan af dilemek bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisidir. İbadetler Müslümanlığımızı bu tanıma uygun hale getirmek için farz kılınmıştır. Bunun için namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz daha iyi Müslüman olalım daha iyi insan olalım diye bizler ibadet yapıyoruz işte bunun için hacca gidiyoruz. Hac ibadeti Müslümanlığımızı daha kavi, birbirinden emin olma durumunu daha güçlü hale getirmek için farz kılınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşma ve duaların ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıktı. - BİLECİK