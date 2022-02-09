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Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

09.02.2022 11:30
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile Belediye ekipleri gece saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı. Hastane ve çevresi, ana güzergahlar, dolmuş yolları ve okul yollarında tuzlama ve kar küreme ile kaldırım temizleme çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmalar ilçe genelinde devam edecek. - BİLECİK

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

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Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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