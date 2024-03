Bozüyük Belediyesi İçköy Mahallesi'nde Sosyal Kültürel Tesisi ve Taziye Evi Açtı

Yerel

Bozüyük Belediyesi tarafından İçköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Selahaddin Eyyubi Sosyal Kültürel Tesisi ve Taziye Evi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Bozüyük'ün İçköy Mahallesi'nde hizmet verecek Selahaddin Eyyubi Sosyal Kültürel Tesisi ve Taziye Evi'nin açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy ile siyasiler, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili hemşehrilerim bir yere mahalle adını vermek yeterli değil, oranın mahalle olabilmesi lazım. Mahalle olmanın temellerinden biri altyapısıyla üstyapısıyla oranın bir kent haline dönüşmesidir. İçköy'ün bundan 40 yıl önce ilk gelenlerini Bozüyük'te misafir eden belediye başkanıyım, buralara gelenleri ta o zamandan biliyorum. İçköy kentimizin dışında ne köy ne mahalle olan bir yerleşim alanıydı. Göreve geldiğimizde hak ettiği yere gelmiş bir mahalle olmuş ama altyapısı her şeyiyle yarımdı. Biz İçköy'de öncelikle temel sorunları çözeceğiz dedik. Şu anda İçköy'de evlerin hepsi geniş bir alanda dağınık ama biz, her evin önüne bu sene asfaltımızı götürdük. Her evin su ve kanalizasyonu var, elektrik sorunları var biliyorum ama tapularımız mahkemede, tapular çıkmadan verilemeyen çözülemeyen eletirk gibi konular var. Ben şunu da söyleyeyim İçköy şu anki su altı yapısıyla yeterli değil, hele imar planına göre yapılaşma sonuçlandığında hiç yeterli değil. Biz projeyi önümüze açtık, İçköy'ün en önemli sorunlarından olan suyu çok daha büyük bir depo ve ana isale hattıyla daha yüksek miktarda beslememiz gerek. Bu kalıcı bir yatırımdır, bunu nasip olursa önümüzdeki dönemin en önemli işlerinden biridir. Bu her belediye başkanının da görevidir arkadaşlar. İkincisi bu tapu sorunlarını çözmemiz gerek tapu sorunlarını da mahkemeden gelir gelmez mutlaka çözüme kavuşturacağız. Biz göreve gelirken yol su kanalizasyon konusunda ilk önceliğimiz dedik. Bir de burada yaşayan hemşehrilerimin geleneksel olarak cenazelerinde bir taziye evi gerekiyordu. Burada bir çadırda taziye törenine gelmiştim ben, o zaman dedim ki 'Hiç size yakışmıyor ama ben belediye başkanı olursam sizin taziyelerinizi donanımlı yapacak bir tesisi yapacağım.' Şükür ki şu gördüğünüz güzel tesisi gerçekleştirme imkanımız oldu. Biz tesisi yaparken altlı üstlü çift salondan oluşmasını sağladık, altta bir etkinlik varken üstte kadınlarımızın da bir etkinlik yapabileceği bir mekan sağladık. Her türlü donanımı vardır."

Yeni dönemde İçköy'ün diğer sorunlarını çözeceklerini belirten Bakkalcıoğlu, şöyle devam etti:

"İçköy'de, Baharözü'nü de kenardaki bütün semtlerimizi de mutlaka normal kent mahalleleri haline getireceğiz. Burada yaşayan doğu kökenli hemşehrilerimle Bozüyük'te yüz yıldır yaşayanlar hepsi bizim gözümüzde eşit, bunu belirtmek isterim. İkincisi belediye başkan adayları her ne kadar partilerden olsa da Belediye Başkanı seçildikten sonra tüm hemşehrilerimi kime oy verirse versin onların hepsini bir bütün görmelidir. Kentimizin dışında ülkede birileri siyasi ortamda bir laflar ediyorlar, tamamen kınıyorum. Biz Bozüyük'te kendimize bakacağız. Cumhurbaşkanı seçiyoruz ülkemizin başına değil mi? Ülkemizi o yönetiyor. Bozüyük Belediye Başkanı da Bozüyük sınırları içinde Başkan ama Kütahya'daki ayrı, Tavşanlı'daki ayrı, Afyon'daki ayrı, Bozüyük'teki ayrı, oranın sorumluluğu kendine buranın ki bize ait arkadaşlar biz böyle görüyoruz."

Bakkalcıoğlu'nun ardından söz alan Bozüyük Belediyesi Meclis Üyesi Hıdır Akyürek ise şunları kaydetti:

"Mehmet Başkanımla yola çıkarken bir söz verdik o sözü tutmuş olmanın gururu içindeyim. Genellikle yurt dışında işlerim, Türkiye'de çok bulunmuyorum ama bulunduğum sürede de tam destek sağlıyorum, sağlamaya da devam edeceğim. Ben bu duyarlı konuşması için özellikle bu hafta yaşanan tatsızlığı kınadığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz halk olarak güneydoğu ve doğu halkı olarak Mehmet Ağabey ile her zaman gönül verdik, o geldiği günden beri belediyenin kapısını açtı, hiç kapamadı, biz de ona desteğe devam edeceğiz."

Açılışın ardından Bakkalcıoğlu, davetlilere tesisi gezdirerek tesis hakkında bilgi verdi. Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulan tesisin açılışı halaylar çekilerek, oyun oynanarak kutlandı.

İçköy Mahallesi'nde hizmete giren Selahaddin Eyyubi Sosyal Kültürel Tesisi ve Taziye Evi, 2 katlı, 430 metrekare oturma alanına sahip ve 970 metrekare inşaat alanıyla geniş bir mekan olarak tasarlandı. Alt katta 300 metrekare çok amaçlı salon, mutfak, muhtar odası bulunurken, üst katta 20 metrekare çok amaçlı salon, 200 metrekarelik salon ve 110 metrekarelik teras yer alıyor. Yaz aylarında düğün, etkinlik, mevlit, taziye gibi her türlü organizasyona uygun toplam 610 metrekarelik alan mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.