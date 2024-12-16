Bozüyük'ün Ödüllü Çocuk Tiyatrosu 'Kalbimdeki Pervane' İki Seansla Sahnede - Son Dakika
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Bozüyük'ün Ödüllü Çocuk Tiyatrosu 'Kalbimdeki Pervane' İki Seansla Sahnede

Bozüyük\'ün Ödüllü Çocuk Tiyatrosu \'Kalbimdeki Pervane\' İki Seansla Sahnede

Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Kalbimdeki Pervane' adlı çocuk oyunu, minik izleyiciler ve ailelerinin yoğun ilgisi üzerine iki seans olarak gerçekleştirildi. Oyun, Türkiye'nin en iyi çocuk tiyatrosu ödülünü kazanarak, 2024-2025 sezonu boyunca Bozüyük'te gösterimlerine devam edecek.

16.12.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
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Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kalbimdeki Pervane" adlı ödüllü çocuk tiyatro oyununu minik tiyatroseverler aileleri ile birlikte keyifle izledi. Tek seans olarak programlanan ve duyurulan oyun, minik tiyatroseverler ve ebeveynlerinin yoğun ilgi ve talepleri nedeniyle 2 seans olarak sahnelendi.

"Bozüyük'te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın!.." sloganıyla çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediye Tiyatrosu minik tiyatroseverlere ulaşmaya ve onları sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan, binlerce çocuğa ulaşan ve çocuklar tarafından çok sevilen "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu seyircisiyle hafta sonunda da buluşmaya devam ediyor. Saat 12.00 ve 13.00 seanslarında sahnelenen ve her iki seansta da salonun tamamen dolduğu oyunu minikler anne ve babaları ile birlikte keyifle izlediler.

Türkiye'nin ilk ve tek "seyirci örgütlenmesi" olan Direklerarası Seyircileri tarafından verilen XXIV. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde En İyi Çocuk Tiyatro Oyunu ödülünü alan "Kalbimdeki Pervane" 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Ankara'da Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda ve katıldığı 8. Atta Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase Programı ile uluslararası bir platformda yer alarak İstanbul'da Sahne Kadir Has Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Sahnelendiği her yerde yoğun ilgi gören ve beğeni ile izlenen oyun 2024-2025 tiyatro sezonu boyunca Bozüyük'te izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'ün Ödüllü Çocuk Tiyatrosu 'Kalbimdeki Pervane' İki Seansla Sahnede - Son Dakika

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