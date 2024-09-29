BŞEÜ İş Danışmanlığı Çalıştayı\'na Katıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) "İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldı.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından "İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldı. İstanbul'das gerçekleştirilen çalıştay, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz'ün açılış konuşması ile başladı. Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Ebrar Ulusinan Çubukçu'nun hazır bulunduğu çalıştayda; İŞKUR ve üniversiteler arasında iş birlikleri ve hizmetlerin değerlendirilmesi ile potansiyel iş birlikleri, mezun takip sistemi, staj portalı ve 'Yetenek Kapısı' gibi geliştirilebilecek iş birliği alanlarına yönelik oturumlar düzenlendi.

Çalıştay, grup çalışmalarının sonuçlarının özetlenmesi ve önerilerin değerlendirilmesi ile sona erdi. - BİLECİK