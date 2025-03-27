BŞEÜ'nde 'İyilik' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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BŞEÜ'nde 'İyilik' Konferansı Düzenlendi

BŞEÜ\'nde \'İyilik\' Konferansı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'iyilik' temalı konferansa İl Müftüsü Ahmet Dilek katıldı.

27.03.2025 11:13
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 'iyilik' konulu konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Geçerken Kulübünün düzenlediği konferansa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında 'iyilik' konusunu işleyen Müftü Dilek, "Ramazan, iyiliğin ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı mübarek bir aydır. Bu ayda oruç tutarak sadece açlığa ve susuzluğa sabretmekle kalmayız, aynı zamanda kalplerimizi arındırır, iyilik ve merhameti daha derinden hissederiz. Ramazan, bireysel arınma ile toplumsal dayanışmanın birleştiği bir zaman dilimidir" dedi.

"Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur" hadisine değinen Müftü Dilek "Cennet kapıları açılır derken Efendimiz, Ramazan boyunca oruç tutan, namaz kılan, sadaka veren ve gönülden tövbe eden kullar için cennete giden yollar kolaylaşır demektedir. Ramazan ayında cehennem kapılarının kapanması, bu ayda affedilmenin ve günahlardan arınmanın daha kolay olduğu, oruç tutan, tövbe eden, günahlardan kaçınan bir kul için cehennem kapılarının kapandığını vurgulamaktadır. ve nihayetinde Ramazan ayında şeytanların etkisinin zayıfladığını, oruç, namaz ve Kur'an ile meşgul olan müminin, nefsini terbiye ederek günahlardan uzaklaştığını ve bu durumun şeytanın vesveselerine karşı bir kalkan oluşturduğunu anlatır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine, böylesine güzel ve anlamlı bir konuda düşüncelerimizi paylaşma fırsatı veren Geçerken Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, iyilik insanı yüceltir, toplumları güçlü kılar ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirir. Allah hepimizi iyilik yapan, iyiliğe vesile olan ve iyiliği çoğaltan kullarından eylesin" diyerek konuşmasını bitirdi.

Programın sonunda BŞEÜ İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Göz tarafından Geçerken Kulübü adına İl Müftüsü Ahmet Dilek'e teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ'nde 'İyilik' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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