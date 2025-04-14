BŞEÜ Personel Buluşması Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), akademik ve idari personel bir araya geldi.

BŞEÜ Spor Salonunda düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile çok sayıda akademik ve idari personelimiz katılım sağladı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite ailesi ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, akademik ve idari personelimize sağlık ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK