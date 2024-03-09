BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz: İstanbul'u bilimsel ve teknolojik bir yaklaşımla yöneteceğiz

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, "İstanbul'un bugün çok ciddi problemleri var. Biz ülkeyi siyasi polemiklerle değil, bilimsel ve teknolojik bir yaklaşımla yöneteceğiz" dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, Eyüpsultan'da BTP ilçe adayı Mustafa Yanık ve ilçe meclis adaylarının tanıtıldığı programa katıldı.
Burada vatandaşlara seslenen Erdoğanyılmaz, İstanbul'u siyasi polemiklerle değil bilimsel ve teknolojik bir yaklaşımla yöneteceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"GENÇLER GELECEK KURGUSU YAPAMIYOR"
"Bu ülkeyi seven, bu ülke için her şeyi yapmaya hazır olan gençler, bu ülkede artık bir gelecek kurgusu gerçekleştiremiyorlar. Ben onlara bir söz verdim ve 'Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak biz, Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın mücadelesi ile tekrar sizi bu ülkeye döndürecek bir ülke inşa edeceğiz' dedim.
"İKİ TEMEL ÜLKÜMÜZ VAR"
Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından önce içinde benim de bulunduğum bir genç grubuna söylediği çok önemli bir söz vardı. Bize, 'Gençler siz ümit olacaksınız, Atatürk bu ülkeyi size emanet etti' dedi ve o bahsettiğim iki söz; bir tekrar gençlerimizin bütün milletimizin ortak bir gelecek idealine sahip olabileceği bir ülkeyi inşa etmek…. İki Atatürk'ün öğretisi muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde akıllı insanların inşa ettiği akıllı şehirlerde onurlu yaşam hakkına sahip insanların, mutlu insanların bulunduğu, Türk milletinin hak ettiği yaşam standartlarına kavuştuğu bir şehir ve ülke inşa etmek.
"PROJELERİMİZ BİLİM İNSANLARIYLA TASARLANDI"
Bugün, bu bahsettiğim ülküyü ideali gerçekleştirecek, objektif ölçütlere göre bilim insanlarıyla çalışan Bağımsız Türkiye Partisi Ar-Ge Merkezi bütün projeleri hazırladı. Deprem sorunundan gıda sorununa, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılamasına kadar bütün projeleri biz Bağımsız Türkiye Partisi Ar-Ge Merkezinde ülkemizin en önemli bilim insanlarıyla tasarladık. Biz ülkeyi siyasi polemiklerle değil bilimsel ve teknolojik bir yaklaşımla yöneteceğiz. İstanbul'un bugün çok ciddi problemleri var. Bu problemler müteahhit adayların ya da badem bıyıklıların çözebileceği - insanları özelliklerine göre karakterize etmek istemem ama- bu şekildeki siyasetçilerin çözebileceği problemler değil.
"EN ÜST KADEMEDEKİ İNSANLARIN DİPLOMASININ BİLE TARTIŞILDIĞI DENKLEM"
Ülkenin en üst kademesindeki insanların üniversite diplomasının bile tartışıldığı bir siyasi denklem içerisindeyiz. Bu yüzden Bağımsız Türkiye Partisi'nin bugün Ar-Ge merkezinde Hüseyin Baş Bey'in ortaya koyduğu politikalarla biz şunu yapacağız; siyasetten bağımsız, gerekli mali finansmana sahip, düşünce özgürlüğüne sahip araştırma enstitüleriyle, bilim insanlarıyla şehrimizi ve ülkemizi yöneteceğiz."
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