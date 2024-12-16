BTSO Enerji Eğitimleri ve Dijital Dönüşüm

Yerel

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (BTSO EVM) tarafından düzenlenen Enerji Yöneticisi eğitimlerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği sınavda başarılı olan kursiyerler, Bursa Model Fabrika'da (BMF) Yalın ve Dijital Dönüşüm eğitimi aldı.

KOBİ'lerin yeşil büyüme ve dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik eden BTSO EVM, 'Enerji Yöneticisi Eğitimlerine devam ediyor. Türkiye'deki ilk ve tek akredite 'Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı'na sahip merkez, çalışanların enerji verimliliği konusunda uzmanlaşmalarını sağlarken, aynı zamanda dijitalleşme ve yalın üretim uygulamaları konusunda da önemli deneyimler sunuyor.

"BTSO projeleri bizlere vizyon kazandırdı"

Bursa Model Fabrika'da Yalın ve Dijital Dönüşüm eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerden Derya Çetinkaya, BTSO EVM ve Model Fabrika'dan alınan eğitimin kendisine vizyon kazandırdığını söyledi. Enerji verimliliğinin günümüzün en önemli konularından birisi olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, "Enerjimizi israf etmeden verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. BTSO'ya bize farklı bir perspektif kazandırdığı için teşekkür ediyorum." dedi. Kursiyerlerden Alkan Çokal, eğitim programlarının kendisi için verimli geçtiğini belirterek, "BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü oldukça güzel, uygulamalar çok faydalı." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir kalkınmaya güç katan eğitimler"

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, BTSO liderliğinde sanayideki profesyonellerin enerji verimliliği alanında bilgi ve yetkinlik kazanmalarını sağlamak için önemli adımlar atıldığını ifade ederek, "Bugün, enerji yöneticisi sertifikasını kazanan kursiyerlerimizin Bursa Model Fabrika'daki yalın ve dijital dönüşüm eğitimine katıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu. Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel ise, "BTSO öncülüğünde çalışmalarını yürüten Bursa Model Fabrika, sanayiye yönelik uygulamalı eğitimlerin verildiği önemli bir merkez olarak, katılımcılara dijitalleşme ve yalın üretim konularında değerli bilgiler sunmaktadır. Eğitimler ile sanayimizin verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atmasına katkı sağlıyoruz" dedi. - BURSA