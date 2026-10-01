BTSO seçiminde 60 bin üye 107 sandıkta oy kullanıyor, Burkay ve Matlı yarışıyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 60 bin üyesi, Meslek Komiteleri ve Meclis Üye Seçimi için sandık başına gitti. Bursa Fuar Merkezi'nde kurulan 107 sandıkta 70 meslek komitesi yönetimi ile 159 meclis üyesinin belirleneceği oy kullanma süreci saat 09.00'da başlarken, yeni dönem başkanlık yarışında mevcut BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Özer Matlı karşı karşıya geliyor.

60 bin üyesiyle Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO'da seçim heyecanı yaşanıyor. Oda üyeleri, yeni dönemin meclis ve komite üyelerini belirlemek üzere Bursa Fuar Merkezi'ne kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Toplam 70 meslek komitesinde görev alacak yönetimler ile 159 meclis üyesinin seçileceği oy kullanma süreci saat 09.00 itibarıyla başladı. Saat 17.00'a kadar devam edecek oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak meclis tablosu netleşecek.

YENİ DÖNEM YÖNETİMİNİ MECLİS SEÇECEK

Sandıktan çıkacak meclis yapısıyla birlikte BTSO'nun yeni dönem başkanlık yarışı da şekillenecek. Başkanlık için mevcut BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Özer Matlı sandıktan çıkacak meclis çoğunluğunu elde etmek adına mücadele veriyor. Komite seçimlerinin tamamlanıp, sonuçların açıklanmasının ardından, belirlenen meclis üyeleri önümüzdeki günlerde BTSO'nun yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulunu seçmek üzere yeniden sandık başına gidecek.

'BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE SONUÇLANMASINI DİLİYORUM'

Oy kullanımı öncesinde birlik ve beraberlik mesajı veren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Bugün 137 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odası olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda çok önemli bir gün tabii ki, tarihi bir gün. Özellikle bu köklü tarihiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası aslında bugün bir demokrasi törenini yaşıyor. 70 komitede özellikle 107 sandıkta bugün hem komite üyelerimizi hem meclis üyelerimizi seçeceğimiz seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Ben seçimimizin aynı bu demokrasi töreni içinde geçmesini, birlik, beraberlik içinde de sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

'60'I AŞKIN BÜYÜK PROJEYİ BURSA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE KAZANDIRDIK'

60'ı aşkın projeyi ülke ekonomisine kazandırdıklarını söyleyen Burkay, "Tabii Bursa her anlamda Türkiye'nin ekonomideki en büyük itici gücü ve bu anlamda Bursa'nın sahip olduğu bu büyük potansiyelin tabii temsil edildiği de ekonomik anlamda en büyük kurumu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana 16 makro proje ile çıktık. 60'ı aşkın büyük projeyi, şükürler olsun hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine kazandırma imkanımız oldu" diye konuştu.

'HALA BU ODANIN 60 BİN KİŞİNİN ODASI OLDUĞUNU UNUTMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Oy kullanımı öncesinde basın mensupların açıklamada bulunan BTSO Başkan Adayı Özer Matlı ise şunları söyledi:

"Güzel bir atmosfer var. Baştan beri söylediğimiz 60 bin üyemizin odamızın seçimlerine hoş geldiniz. Bugün dışarıdaki kalabalığı görüyorum. Siz basın mensuplarını görüyorum. Çoğunuz genç. Pırıl pırıl geleceğe bakıyorsunuz ve gelecekle ilgili sosyal bir şehir istiyorsunuz. İşte biz de tam bu gün onu gerçekleştirmek için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna adayız, meclisine adayız. İnşallah bugün üyelerimiz bizler için, şehir için doğru kararlar verirler. Tabii üzücü olan şu; Bursa gibi bir şehirde seçim atmosferine girebilmek o kadar çok zordu ki o kadar çok zorlandık ki hala zorlanıyoruz. Hala seçim belgelerini karşı taraftaki arkadaşlar, demokratik haklarını kullanmak isteyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyesi üyelerine vermemeye ısrar ediyorlar. Hala arkadaşlar bu odanın 60 bin kişinin odası olduğunu unutmaya devam ediyorlar."

'BU ŞEHİR SONUNDA DOĞRUYU BULACAK'

Matlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki tane üyenin rengiyle, binaların rengi yani hepiniz görüyorsunuz. Objektif olmaya kalktığımızda iki tarafın renkleri olabilir, fikirler farklı olabilir, hepsine saygı duymak lazım. Ama kurumun renkleri adı altında seçmene mesaj vermek, oy belgelerini zorlaştırmak, bunu yapmak Bursa'ya yakışmıyor. Bursa'daki sivil toplum örgütlerine yakışmıyor. Değişen Avrupa'nın dördüncü büyük ihracatçısı olmaya aday olan Bursa'ya yakışmıyor. Gençlerimize örnek olmak isteyen insanlara yakışmıyor. Bu şehir sonunda doğruyu bulacak. Bu şehir hesap verilebilir bir yönetimle çalışmayı öğrenecek. Bu şehir hesap vermeyi öğrenecek. Bu şehir sadece Bursa'nın sanayi bölgesi rantıyla yaşamadığını öğrenecek. Bu şehir gençleriyle sosyalleşerek kültürel faaliyetleriyle, turizmiyle, tarımıyla hep beraber 3 milyon 200 binle beraber yaşamayı öğrenecek. Bu şehir hepimizin şehri. Hepinize seçimler hayırlı olsun diyorum, hepinize saygılar sunuyorum."

'GERÇEKTEN GÜZEL BİR ATMOSFER VAR'

Öte yandan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçimlerin coşkulu bir atmosferde yapıldığını söyleyen Gürkan, "Bugün Bursa'nın en köklü kuruluşlarından bir tanesi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası komite seçimlerini yapıyoruz. 137 yıllık bir kuruluşun gördüğünüz gibi komite seçimleri bile çok coşkulu geçiyor. Ben özellikle bugün seçime katılarak katkı veren bütün sanayici, ticaret erbabı, işletmeci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir atmosfer var. 60 binin üzerinde üyesi olan bir sanayi odası, ticaret ve sanayi odası Bursa için çok kıymetli" dedi.

'20 MİLYAR DOLAR İHRACATIYLA BURSA, TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE İLLERİNDEN BİRİ'

Bursa'nın 20 milyar dolarlık ihracatına dikkat çeken Gürkan, şöyle konuştu:

"Bursa, artık Türkiye'nin en önde gelen illerinden bir tanesi. 20 milyar dolar ihracatı aşan ihracatıyla beraber Türkiye'nin en gözde illerinden biri. Bizler de sanayiciler olarak burada görevimizi yapmaya gelmiş olduk. Biliyorsunuz ben de daha önceki dönemde, iki dönemdir ev tekstili komitesinde de komite başkanlığı görevi yürütüyordum. Bu dönemde de yine çalışmalara devam edeceğiz inşallah. Bursa için, Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne katkı koyan, bugün özellikle demokratik haklarını kullanmak üzere, buradaki seçim haklarını kullanmak üzere buraya teşrif eden tüm sanayicilerimize, ticaret ve sanayi odası üyelerimize ben huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum."

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Kutay SALİ/BURSA,