BTÜ'den uzay alanında önemli proje - Son Dakika

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü'nün yürütücülüğünü yaptığı, "Uzay Araçlarında Termal Koruma Sistemi Olarak Kullanılmak Üzere Reçine Matrisli Kompozit Ablatif Malzemelerin Geliştirilmesi" başlıklı proje Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında uzay araçlarında yüksek termal dayanım gösteren, ısı kalkanı görevi gören reçine matrisli kompozit yapılar üreteceklerini aktaran proje yürütücüsü Doç. Dr. Derya Ünlü, "Uzay araçlarının atmosfere girişi, uzay yolculuğunun ve keşiflerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Uzay aracının atmosfere yeniden giriş uçuşu sırasında, araçlar, atmosferle sürtünme nedeni ile şiddetli aerodinamik ısınmaya maruz kalır. Bu nedenle atmosfere yeniden giriş; aşırı sıcaklık, basınç ve mekanik yük koşulları nedeni ile bir uzay görevinin en zorlu aşamasıdır. Uzay aracı ile atmosfer arasındaki sürtünme, kinetik enerjinin ısıya dönüşmesine neden olur. Bu durumda ısı akısı çok yüksek olmaktadır ve uzay aracı atmosferik girişinden sonra orijinal boyutunun ve şeklinin önemli bir bölümünü kaybeder. Aracın yapısını korumak için ablatif termal kalkanların kullanılması önemlidir. Bu nedenle termal koruma sistemleri uzay araçlarının güvenli uçuşunu sağlamak için gereklidir." şeklinde konuştu.

Üretilen ürünün oldukça yüksek termal dayanım göstermesini beklediklerini ifade eden Ünlü, "Bu da uzay araçlarının atmosfere girişi sırasında karşılaştığı ısıl şoka karşı dirençli bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır. 2500 C ve üzeri sıcaklıktaki alev ve gaz akışının ikili etkisi altında malzemelerin yapısal bütünlüklerini korumalarını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Proje ile Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji ve hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretim noktasında önemli katkılar sağlanacağının altını çizen Ünlü, "Milli uzay programında da bahsedildiği gibi uzay programları ülkeler açısından oldukça maliyetlidir. Ancak, elde edilen kazanç, güç ve uluslararası itibar bu maliyetin çok üstündedir. Proje kapsamında üretilecek kompozit yapı ile ülkemizin havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunun güçleneceğine inanıyoruz. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracaktır.

Projenin başarıyla sonuçlanması halinde farklı malzemeler kullanılarak yeni termal kompozit sistemlerin tasarlanabileceğini belirten Ünlü, Polimer Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya Bölümü olmak üzere pek çok disiplini bir arada toplama potansiyeline sahip yeni projeler üretilerek disiplinler arası birçok öğrenci ve araştırmacı yetiştirilmesinin önünün açılacağını belirtti. Projede Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Sefa Aras bursiyer olarak yer alacak. - BURSA