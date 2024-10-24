BTÜ öğrencilerinden TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki - Son Dakika
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Yerel

BTÜ öğrencilerinden TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki

BTÜ öğrencilerinden TUSAŞ\'a yapılan terör saldırısına tepki

Ankara Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) tepki geldi.

24.10.2024 16:27
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Ankara Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) tepki geldi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın da katılımıyla basın açıklaması düzenleyen öğrenciler, "Vatan savunmasının eli kalem tutan neferleri olarak, ordumuzun ve kolluk kuvvetlerimizin ayaklarına taş değmemesi için bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine teröristlerce yapılan hain saldırıya, Bursa Teknik Üniversitesinden tepki geldi. BTÜ Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii ile Makine Teknolojileri Robot ve Otomasyon Toplulukları öncülüğünde BTÜ'lü öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasıyla terör saldırısını kınadı. Öğrencilerin düzenlediği tepki açıklamasına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile üniversite personeli de destek verdi. Basın açıklaması, saldırıda hayatını kaybeden şehit ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Bu yoldan dönmeyeceğiz"

Öğrenciler adına konuşmasını yapan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Aktürk, "23 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain saldırıda şehit olan tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizler vatan savunmasının eli kalem tutan neferleri olarak, ordumuzun ve kolluk kuvvetlerimizin ayaklarına taş değmemesi için bu yoldan dönmeyeceğiz" diye konuştu.

"Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz"

Türkiye Cumhuriyetini ve Türk istiklalini muhafaza ve müdafaa etme sorumluluğunu her zamankinden daha fazla hissettiklerini dile getiren Zeynep Aktürk, "Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegane temeli olan bu amaçta, bize engel olmak isteyen dahili ve harici bedhahlara geçit vermeyecek, daha fazla çalışacak ve daha fazla üreteceğiz. Yüce Türk milletimizin başı sağ olsun. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BTÜ öğrencilerinden TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki - Son Dakika

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