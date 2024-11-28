BTÜ ve Bosch Türkiye Hidromobil Projesine İmza Attı - Son Dakika
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BTÜ ve Bosch Türkiye Hidromobil Projesine İmza Attı

BTÜ ve Bosch Türkiye Hidromobil Projesine İmza Attı

BTÜ ve Bosch Türkiye, hidromobil projeleri için iş birliğini sürdürüyor. Öğrenciler için imkanlar artıyor.

28.11.2024 11:39
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bosch Türkiye arasındaki iş birliği devam ediyor. Daha önce yapılan iş birlikleri ile pek çok öğrenciye iş ve staj imkanı doğarken şimdi de Bosch Türkiye ile hidromobil konusunda ortak çalışmalara gidilecek.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bosch Türkiye yetkilileri ile bir araya geldi. BTÜ ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; BOSCH Türkiye tarafından verilen destek ile geliştirilen BTÜ ATAK-H hidrojen enerjili araç (hidromobil) ve hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmaları çerçevesinde işbirlikleri ele alındı. Bosch Türkiye'nin, Bursa ve Türkiye için çok önemli bir marka olduğunu ifade eden Rektör Naci Çağlar, "Sanayi ile güçlenen üniversite" mottomuzla, özel sektörle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bosch Türkiye ile de pek çok ortak çalışmamız söz konusu. Üniversitemizin bilimsel, Bosch Türkiye'nin ise altyapı anlamında ortaya koyduğu destek ile öğrenci odaklı ortak projelerimizi büyüterek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Test laboratuvarlarını incelediler

Toplantının ardından, Bosch Türkiye Endüstriyelleştirme Alan Yöneticisi Yıldırım Arslan, Endüstriyelleştirme Direktörü Ersin Ünal, Ürün Endüstriyelleştirme Direktörü Onur Ozan Çilsal, İnsan Kaynakları Sorumlusu Ece Tüt ve Yeni Ürünler Devreye Alma Kısım Yöneticisi Salih Onur Göyünç, BTÜ ATAK-H hidromobil ve hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada, Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Elektrikli Araçlar ve Otonomi Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Gökay Bayrak, BTÜ ATAK-H hidromobil ve hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tenmak tarafından destek

Doç. Dr. Gökay Bayrak, "Bu sene ilk kez kurulan hidrojen yakıtlı BTÜ hidromobil ATAK-H aracı, TEKNOFEST çerçevesinde Efficiency Challange 2024'te başvuru yapan 76 hidromobil takımı arasından finale kalan 14 takımdan birisi olarak, Tenmak tarafından desteklenen yakıt pili sisteminin kullanım hakkına sahip oldu. Ayrıca hidrojen enerjisi ve yakıt pili sistemleri ile ilgili ilk kez BTÜ'de bir laboratuarın altyapısı da oluşturulmuş oldu. 2025 yılında da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Toplantıya; BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gürkan ve BUKAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Genç de katıldı. Toplantı sonunda, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, desteklerinden dolayı BOSCH Türkiye yetkililerine plaket takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BTÜ ve Bosch Türkiye Hidromobil Projesine İmza Attı - Son Dakika

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