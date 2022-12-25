Ailesinden kalma 300 yıl önceki yemek tarifleri yazan kitabı satışa çıkarttı

Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken Osmanlıca yazan bir kitap buldu. Bulduğu kitabı Osmanlıca bilen uzmana incelettiğinde 300 yıl önceki yemek tariflerini anlatan yemek kitabı olduğunu öğrendi.
Kitabı ciltleten Bozkurt, meraklıları için satışa çıkarttı. Değerini bilmediği kitabı satışa çıkartan vatandaş 2 bin lira verene satacak. Mehmet Ali Bozkurt, kitabın ailesinden kaldığını ifade etti.
Bozkurt ayrıca, "Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bilene okuttum 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tarifleri olduğunu öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım 2 bin lira verene satacağım" dedi.
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