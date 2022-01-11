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Bu tasarımlar göründüğünden çok farklı - Son Dakika

Bu tasarımlar göründüğünden çok farklı

11.01.2022 11:04
Bu tasarımlar göründüğünden çok farklı

Kütahya'da, engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacı ile başlatılan proje ile afetlerde kullanılmak için yastık, oyuncak ve battaniye görünümlü çok fonksiyonlu ürünler üretiliyor.

Kütahya'da, engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacı ile başlatılan proje ile afetlerde kullanılmak için yastık, oyuncak ve battaniye görünümlü çok fonksiyonlu ürünler üretiliyor.

Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği, engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacı ile 'Afet farkındalığı ile engelimi aşarak kazanıyorum' projesini hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan proje ise engellileri sosyal hayata ve istihdama katacaklarını söyleyen Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Nimet Sarıkaya, "İki yıl önce yazmaya başladığım engellilere istihdam ve eğitim konulu bir projeyi hayata geçirdik. 'Afet farkındalığı ile engelimi aşarak kazanıyorum' projemizin ismi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları ile onayların ve 1 Ocak 2022 itibari ile proje takvimine göre uygulamaya başladık. Engelli bir annemiz ile tasarladığımız kendi tasarımımız olan görünüşte ayıcık, oyuncak, yastık olan açıldığında ise 160x220 santimetre boyutlarında battaniye olabilen bir üründür. Bu hem eğitim materyali, hem de yolculuklarda yatık ve afetlerde battaniye olarak kullanılabilecek bir ürün. Projemizde engellilerimiz ve engelli yakınlarımız burada atölyemizde çalışacak hem sosyalleşecekler, hem de istihdam edilecekler. Proje ile uzman hocalarımız ile her alanda eğitim vermeyi hedefliyoruz. Şu anda teşhir amaçlı üretimler yaptık. Toplamda bin adet üretim yaparak 450 adet AFAD, 450 Adet Türk Kızılay'ına ve 100 adet de sevgi evlerindeki çocuklarımıza dağıtacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Bu tasarımlar göründüğünden çok farklı
Bu tasarımlar göründüğünden çok farklı
Bu tasarımlar göründüğünden çok farklı
Bu tasarımlar göründüğünden çok farklı

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İçişleri Bakanlığı, İstihdam, Kütahya, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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